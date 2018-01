Amonesta IVAI a partidos en Veracruz por opacidad

El Instituto Veracruzano de Acceso a la Información (IVAI) tuvo que realizar amonestaciones públicas en contra de los dirigentes del PRI, PRD; así como los dirigentes del PES y Nueva Alianza por no cumplir con las obligaciones de transparencia del dichos Institutos.



En contra parte, el pequeño Partido del Trabajo en Veracruz, fue el único instituto político que cuenta con calificaciones aprobatorias en materia de transparencia.



Así lo estableció en su comparecencia la titular de dicho organismo, Yolli García Álvarez, quien se presentó ante los diputados de la Comisión de Transparencia, Acceso a la Información y Parlamento Abierto del Congreso Local.



En su exposición, la funcionaria advirtió que el Partido Nueva Alianza (PANAL) y Encuentro Social (PES) fueron las instituciones peores calificadas.



Lo anterior como parte una verificación diagnóstica en la que ambos partidos obtuvieron 1 en su portal de transparencia y 0 en su Portal Nacional de Transparencia (PNT), es decir que no subieron información.



Sin embargo, los partidos del gobierno de coalición en el poder no se salvan de los malos resultados.



Esto ya que el PAN sigue con una de las peores calificaciones junto con el PRD, ambos con 2.5 de calificación en el Portal Nacional de Transparencia y 1 en su plataforma institucional.



De menor a mayor sigue el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) que consiguió 2.5 y 3 puntos en ambos rubros evaluados, mientras que el Partido Revolucionario Institucional (PRI) logró 3 y 5.5 puntos respectivamente.



Con una calificación más alta, pero aun así reprobatoria, Morena logró 5.5 puntos en el Portal Nacional y únicamente fue acreedor de 03 puntos en el portal de transparencia.



El PT fue el único partido con calificación aprobatoria: 6.5 y 8, respectivamente, por lo que García Álvarez agregó que en total 4 Dirigentes estatales fueron acreedores a amonestaciones públicas.



De las dependencias del Poder Ejecutivo, las que obtuvieron la menor calificación al ser evaluados con 2.5 son la Coordinación General de Comunicación Social y la Secretaría del Trabajo, Previsión Social y Productividad, mientras que las más altas fueron Protección Civil con 7.5 y la Oficina del Gobernador y la Secretaría de Educación, con 6.5.



El Poder Legislativo obtuvo 8 y el Poder Judicial, 2.5; mientras que de los 5 Sindicatos Sujetos Obligados Directos, 3 fueron evaluados con 0.



Asimismo, de los 44 Sindicatos Obligados Indirectos, sólo 2 fueron evaluados con 3 y 2.5, tratándose del Sindicato de Obreros y Empelados al Servicio del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado, Saneamiento y Conexos de la Zona Norte del Estado de Veracruz, Poza Rica CTM.



Asimismo, el Sindicato de Empleados y Trabajadores al Servicio INVIVIENDA, respectivamente, pero el resto obtuvo una evaluación de 0.