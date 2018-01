Ex alcaldía de Coatza deberá aclarar déficit de 380 mdp con Caballero

Valentín Alor/ Agencia Imagen del Golfo2018-01-31-02:39:03 Coatzacoalcos En la segunda sesión ordinaria de Cabildo se aprobó la ampliación del pago del Impuesto Predial durante febrero.

Un déficit de 380 millones de pesos y el ingreso faltante de la venta de cien bienes inmuebles, es lo que tendrán que aclarar los ex funcionarios de la administración de Joaquín Caballero Rosiñol al Cabildo de Coatzacoalcos como parte del dictamen de entrega-recepción del periodo 2014-2017.



Entre las áreas con observaciones figuran la Secretaría de Obras Públicas, Tesorería Municipal, Recursos Humanos, el Departamento Jurídico y el Órgano Interno de Control, así como diversos directores, reveló el alcalde Víctor Manuel Carranza, quien agregó que detectaron 800 trabajadores demás, entre sindicalizados que laboran como transitorios y un mínimo porcentaje de empleados de confianza.



“Aquí se observa un desbalance… en una administración pública no existen pasivos, aquí se le llaman Adefas (Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores), que son por algo ejercido y que se tiene que pagar con una autorización del rubro que sea con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público si es federal, o la estatal, eso es claro, no se puede gastar más de lo que no se tiene, y se usa la famosa ‘licuadora’ con rubros de otros (recursos)”, señaló el presidente municipal al término de la segunda sesión ordinaria de Cabildo en la que se aprobó por unanimidad la ampliación del pago del Impuesto Predial durante febrero.



El alcalde de Coatzacoalcos confió en la buena voluntad de los ex funcionarios para aclarar las observaciones de este dictamen, aunque aclaró que por ley tienen 72 horas para hacerlo, es decir, cinco días hábiles que vencen el próximo lunes, de lo contrario, lo hagan o no, el próximo 8 de febrero deben enviar este compendio al Congreso del Estado para que se determine si existió o no daño patrimonial al municipio.



“Pedimos a los funcionarios que hagan su respectivo informe y vengan a aclarar estas dudas… creo que se van a llamar a cada uno de los directores, tanto tesorero, Obras Públicas, y a lo mejor otros rubros como Recursos Humanos, lo que es el jurídico, el Órgano Interno de Control, la mayoría de los rubros van a tener estos casos”, externó Víctor Carranza, quien añadió que también en la nómina hay un desajuste pues se tiene presupuestado el pago de 460 millones de pesos y la anterior administración dejó un registro de 570 millones de pesos.





REGIDOR PIDE A CARRANZA NO OLVIDAR PROMESAS DE CAMPAÑA



En el transcurso de la segunda sesión ordinaria de Cabildo en Coatzacoalcos, el regidor octavo de extracción priista, Felipe de Jesús Rodríguez Gallegos, le hizo un peculiar recordatorio al alcalde Víctor Manuel Carranza Rosaldo al mostrar un cartel cuando éste realizaba su campaña rumbo a la presidencia municipal en las filas de Morena, mismo en el que aparece colocando trampas para ratas simulando que no tendría piedad contra quienes desfalcaron el municipio.



Felipe Rodríguez exigió a Víctor Carranza que se llegue hasta las últimas consecuencias pidiéndole que ‘caiga quien caiga’, aún así se trate de exfuncionarios de su partido, compromiso de campaña que pidió a los ediles asumir como propio para demostrar transparencia a la ciudadanía.



“Esto lo exige la sociedad, nos lo exige Coatzacoalcos, yo les pido compañeros que no demos un paso atrás, que lo hagamos en términos legales, ahora sí como dice mi compañera Eusebia: ‘caiga quien caiga’, quien la hizo que la pague”, expresó el regidor, quien al término de la sesión regaló el cartel al alcalde.