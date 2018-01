Descaradamente, plagian a nutrióloga en Coatza

Redacción ./ Agencia Imagen del Golfo2018-01-31-02:21:41 Coatzacoalcos La tarde de este martes trascendió el secuestro de una mujer de ofició nutrióloga, pero las autoridades mantuvieron todo en total hermetismo

Este martes trascendió el secuestro de una mujer que se desempeña como nutrióloga, en la colonia Santa Isabel tercera etapa, misma que fue interceptada cuando viajaba a bordo de su unidad particular.



Este hecho se dio a conocer alrededor de las 17:40 horas, por los mismos colonos quienes alertaron a la Policía Estatal, que acudió a la colonia antes citada a recabar información de la dama que presuntamente fue privada de su libertad, cuando iba a bordo del carro Versa color blanco, con terminación de placas 6333.



Este suceso se mantuvo en total hermetismo, ya que nunca se logró establecer la dirección exacta y cómo fue que se llevó a cabo el presunto secuestro, del que fue víctima la fémina, quién se presume fue interceptada por los malhechores y se fueron a bordo de la unidad particular que ella conducía con rumbo desconocido.



Es preciso mencionar que con este evento delincuencial nuevamente se vio burlada la presencia del Gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares, quién ya tiene casi tres días en este municipio, y pese al despliego policial que hay en la ciudad, los actos delictivos no han cesado.



No obstante, este martes arribó a este puerto el titular de la Secretaria de la Defensa Nacional (Sedena), Salvador Cienfuegos Zepeda, ya que en conjunto con el gobernador efectuaron recorridos para inspeccionar los 10 puesto de seguridad que fueron colocados desde el pasado domingo, en las entradas y salidas de Coatzacoalcos, Acayucan y san Juan Evangelista.



Estos retenes de inspección vehicular, fueron colocados con la finalidad de disminuir actos violentos, como robos de unidades, asaltos, secuestros, entre otros hechos, y de los que asegura el gobernador, han disminuido en las últimas semanas en los diversos municipios de la región sur.