Se quejan partidos por reducción de propaganda en Coatza

Felipe Guzmán/ Agencia Imagen del Golfo2018-01-31-02:07:15 Coatzacoalcos En su sesión ordinaria, partidos políticos discutieron la donación momentánea de 5 espacios públicos que les hizo el Ayuntamiento de Coatzacoalcos para la colocación de su propaganda electoral.

En su sesión ordinaria de este martes representantes de los Partidos Políticos ante la Junta Distrital Ejecutiva número 11, externaron su inconformidad debido a que el Ayuntamiento de Coatzacoalcos sólo les asignó 5 espacios públicos para la colocación de su propaganda electoral, cuando en años anteriores eran más de 30 espacios destinados por el municipio para la actividad electoral, entre ellos barda de panteones, mercados, terrenos municipales y otros.



Aureliano Ricárdez Farfán representante del Partido Encuentro Social (PES) dijo que en los pasados procesos electorales, el Ayuntamiento ponía a disposición del INE sus espacios públicos que eran más de 30 para la colocación de la Propaganda Electoral de los Partidos, sin embargo ahora solo destinaron 5 de ellos, por lo que sugirió que se sortearan entre todos los Partidos de manera individual y no por Alianzas para que el reparto sea de manera equitativa.



Por su parte el representante del Partido Acción Nacional (PAN) ante el INE Moisés Nava Ramírez pidió a la Vocal Ejecutiva de la Junta Distrital Cruz del Cármen Ávila López que solicite mediante oficio a los Ayuntamientos de Coatzacoalcos, Agua Dulce, Moloacán e Ixhuatlán del Sureste, el número de predios disponibles y su ubicación para tenerlos en monitoreo constante y no vayan a ser utilizados por los Partidos Políticos que gobiernan esos cuatro municipios.



Federico Carrera Martínez representante del PRI ante el INE dijo a su vez que el hecho de que el Ayuntamiento de Coatzacoalcos sólo les haya asignado predios municipales para la colocación de la Propaganda Electoral de la próxima elección se debe a que en primera instancia la Junta Electoral no identificó debidamente los espacios públicos del Ayuntamiento y los solicitó con anterioridad y en segunda que el alcalde Víctor Manuel Carranza Rosaldo al no tener conocimiento de la cantidad de espacios públicos que pertenecen al Ayuntamiento de Coatzacoalcos, se le hizo fácil asignar únicamente cinco espacios.



Dichos espacios en donde se colocarán las mamparas y bastidores de uso común entre los partidos políticos y candidatos independientes para la colocación y fijación de propaganda electoral, están ubicados en la avenida del Puente número 136, carretera Transistmica a la altura de una Agencia de autos, avenida Universidad esquina Francisco Mata Aguilar y en Boulevard a Barrillas esquina Teocalli de la colonia Ciudad Olmeca.