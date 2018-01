Cienfuegos y Yunes también revisaron en Oluta

Santos López Celdos/ Agencia Imagen del Golfo2018-01-31-01:45:49 Oluta El General Salvador Cienfuegos Zepeda, Secretario de la Defensa Nacional y el Gobernador del Estado, dialogó con alcaldes de la zona en su visita al retén que se instaló frente al Hospital de Oluta.

El general Salvador Cienfuegos Zepeda, Secretario de la defensa nacional (Sedena) indicó que Veracruz no se encuentra entre los mejores lugares en materia de seguridad. El gobernador, Miguel Ángel Yunes Linares, interrumpió al funcionario federal al momento en que daba la respuesta e indicó que anda en el lugar número 15 a nivel nacional, “más o menos”.



Cienfuegos Zepeda junto con el gobernador del Estado, Miguel Ángel Yunes Linares supervisaron los diversos puntos de revisión que se instalaron en la zona de Acayucan como parte del programa de prevención del delito y atención ciudadana emprendida por ambos niveles de gobierno.



Luego de concluir su recorrido por el punto estratégico de Oluta, el general fue cuestionado sobre cuál sería la posición nacional de Veracruz en materia de inseguridad y respondió “No traigo el dato, pero no está en los mejores lugares, eso puedo decir”, siendo interrumpido por Yunes Linares quien le informó que se está en el lugar número 15, “más o menos”.



Antes del recorrido al punto de revisión, el General Salvador Cienfuegos ordenó a los soldados adscritos a ese punto “llevar mejor las cosas” para que no se tengan impresiones negativas del trabajo.



“Ellos –los ciudadanos- confían en nosotros, tienen la esperanza en nosotros, entonces habrá que trabajar, concretarse, concentrarse en su trabajo, cada uno de ustedes cumple una responsabilidad, seguridad, revisión, hablar con las personas, tratos dignos a las personas, que no haya señalamientos negativos , llevemos mejor las cosas para que la gente esté contenta” les ordenó.



Luego, en entrevista expuso que los seis retenes instalados en esta zona, que materialmente han blindado a la región, ha permitido una disminución en el índice criminal.



“Me parece que tiene que dar un resultado, han bajado los índices desde nuestra presencia desde el día 22. Vamos por mas resultados, es importante mantener esta zona en condiciones de seguridad para la sociedad, vienen cosas positivas para el estado con las zonas económicas especiales, hay un compromiso del presidente de la república por mejorar la seguridad” expresó.



Agregó que el trabajo de la Sedena ha solucionado en algunos puntos el problema, pero surgen otros y hace falta más soldados para lograrlo.

“De repente solucionamos en un lado, pero nos brincan en otro, ojalá tuviéramos más soldados pero todavía no tenemos más” dijo.



“Lo más importante es que la ciudadanía este compenetrada, tenga conocimiento de que estamos aquí para beneficiarlos para estar con ellos, que nos ayuden y comprendan de la labor que hacemos” señaló.





SE RESBALA GOBERNADOR EN TRANSMISIÓN EN VIVO



El gobernador del estado, Miguel Ángel Yunes Linares, sin querer, al transmitir en vivo su presencia en Acayucan durante un recorrido por el punto de revisión instalado frente al reclusorio regional de esta ciudad, ocupó sin querer una aplicación de Facebook que convertía el espacio o aplicaba un tema vampirezco.



Tras concluir su transmisión y darse cuenta del error que duró en promedio uno o dos minutos, el archivo fue borrado de su cuenta.