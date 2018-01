Tras asesinato de Cruz Bahena, Hidalgotitlán vive con miedo Tweet A dos meses del asesinato de Santana Cruz Bahena, Hidalgotitlán, del cual sería su Presidente municipal no recupera la tranquilidad y persiste el miedo, dijo su alcalde, Federico Tadeo Sánchez Hidalgotitlán - 2018-01-30 19:38:20 - Santos López Celdo / AGENCIA IMAGEN DEL GOLFO Santos López Celdos/ Agencia Imagen del Golfo2018-01-31-01:39:01 Acayucan Federico Tadeo Sánchez reconoció tener miedo como alcalde y que, en su municipio, tras la muerte de Cruz Bahena, se mantiene la preocupación. A dos meses del asesinato de Santana Cruz Bahena, Hidalgotitlán, del cual sería su Presidente municipal no recupera la tranquilidad y persiste el miedo, dijo su alcalde, Federico Tadeo Sánchez.



Tras participar en la visita que el general Salvador Cienfuegos, Secretario de la Defensa Nacional y el gobernador Miguel Angel Yunes Linares realizaron a un punto de revisión policiaca que instaló la Sedena y la Secretaría de seguridad pública del Estado en Oluta; el alcalde quien era suplente de Cruz Bahena, afirmó “como todo, la gente quedó espantada, dolida, pero está recobrando la confianza en la administración nueva que está”.



“La gente quedó con miedo, pero gracias a dios se está recuperando la confianza” agregó.



Al ser cuestionado sobre si tiene miedo por ser el Presidente Municipal, Tadeo Sánchez aseveró que sí…”si le diría que no, tal vez le mentiría, el miedo siempre debe existir para que la persona tome precauciones y camine con cuidado” sostuvo.



Antes dijo que en Hidalgotitlán la presencia de policías de la Secretaría y soldados se mantiene para dar seguridad a la población.



Federico Tadeo se hace acompañar de cuando menos dos personas de civil armados que lo cuidan.



El 20 de noviembre del 2017, siendo Presidente Municipal electo, Santana Cruz Bahena fue asesinado en su domicilio por un grupo de supuestos auto defensas. Su suplente, Federico Tadeo Sánchez asumió la alcaldía en su lugar. Derechos Reservados©IMAGEN DEL GOLFO MULTIMEDIOS, S.A. DE C.V.

