Se registra el hijo de Gobernador de Veracruz por el MC; lo desaira Dante

Sin la presencia de Dante Delgado, líder nacional y fundador del partido, Miguel Ángel Yunes Márquez se registró como precandidato único a la gubernatura de Veracruz por Movimiento Ciudadano, con lo que concluye el proceso para el exalcalde en la conformaciónde la alianza PAN-PRD-MC.



El exalcalde dijo que “reconocía” la labor de Dante Delgado como “único veracruzano” líder nacional de un partido



Yunes Márquez recibió la constancia como preabanderado por el partido del “Movimiento Naranja” en donde sólo estuvo el dirigente estatal Sergio Gil Rullán.

“Yo les digo a la gente de Movimiento Ciudadano no los voy a decepcionar, seré el mejor precandidato, llevaré los ideales, los proyectos y las ideas de Movimiento Ciudadano y las haré propias, estarán todas incluidas en nuestra oferta hacia la población pero lo más importante es que yo sabré hacer Gobierno juntos con ustedes”, dijo el ex alcalde boqueño.



El abanderado de la alianza dijo que “reconocía” la labor de Dante Delgado como “único veracruzano” líder nacional de un partido, así como la labor del ex gobernador que después de su periodo fue encarcelado.



“(Dante Delgado) hizo una magnífica labor, con gran visión de futuro, las obras que dejó son trascendentales y siguen y perduran todo el tiempo, y ahí está de ejemplo lo que hizo en Veracruz, como el Acuario, el sitio turístico más importante de todo Veracruz, el bulevar (Manuel) Ávila Camacho, que impulsó la modernidad de Boca del Río”.



http://www.ejecentral.com.mx/yunes-marquez-se-apunta-ahora-en-mc-como-precandidato/