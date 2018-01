Notifica SAT embargo por 500 mdp a Tarek Abdalá, ex tesorero de Duarte Tweet El actual diputado federal impugnó el año pasado las sanciones mediante 6 juicios de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa; sin embargo, como el exfuncionario no ha ofrecido al SAT algún pago o bien para garantizar el adeudo, la autoridad fiscal determinó continuar el procedimiento Xalapa - 2018-01-30 12:39:59 - Jesús Ruiz / AGENCIA IMAGEN DEL GOLFO Imagen del Golfo / Agencia Imagen del Golfo2018-01-30-18:41:02 México El Servicio de Administración Tributaria notificó el embargo hasta por 500 millones de pesos de bienes del diputado federal del PRI por el Distrito de Cosamaloapan, Antonio Tarek Abdalá El Servicio de Administración Tributaria (SAT) notificó el embargo hasta por 500 millones de pesos de bienes del diputado federal del PRI por el Distrito de Cosamaloapan, Antonio Tarek Abdalá, quien fue tesorero de Veracruz en el Gobierno de Javier Duarte.



De acuerdo con REFORMA, la Administración General de Recaudación del SAT hizo la notificación la semana pasada para garantizar siete créditos fiscales que suman 500.6 millones de pesos y que derivan de sanciones impuestas en 2016 por la Auditoría Superior de la Federación.



Abdalá impugnó el año pasado las sanciones mediante seis juicios de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa.



Sin embargo, como el exfuncionario no ha ofrecido al SAT algún pago o bien para garantizar el adeudo, la autoridad fiscal determinó continuar el procedimiento.



Hay que señalar que aunque la solicitud de desafuero se presentó desde enero de 2017 y sigue sin proceder, el legislador federal dejará de ser diputado y perderá la protección el próximo 01 de septiembre.



Cabe señalar que en septiembre de 2016, la Contraloría de Veracruz inhabilitó al legislador para ocupar cargos públicos durante 10 años por su responsabilidad en el desvío de 315 millones de pesos de recursos federales en el ejercicio de 2013.



Además, la Fiscalía General pidió su desafuero al Congreso de la Unión, mismo que no ha procedido, tras relacionarlo con el desvío de 23 mil 156 millones de pesos durante el gobierno de Javier Duarte de Ochoa.

