Comparecencia de Winckler dejó mucho que desear, lamentan abogados

Luego de la comparecencia del fiscal General del Estado, Jorge Winckler Ortiz, ante diputados locales, “dejó mucho que desear”, consideró el abogado y ex subprocurador de Justicia Fidel Ordóñez Solana.



Entrevistado vía telefónica, el director del despacho Ordóñez, Ordóñez y Téllez, refirió que la rendición de cuentas del Fiscal estuvo muy atropellada, primero porque en materia de seguridad no se pueden dar cifras ciertas, exactas y precisas de las personas que ha muerto en el clima de inseguridad que se vive en Veracruz, tampoco de los secuestrados y menos de las desapariciones forzadas.



Además de criticar la actuación de la guardia personal del Fiscal quienes trataron de sacar a empellones y empujones al excandidato de Morena a la alcaldía de Chicontepec, Gonzalo Vicencio Flores, “esto no tuvo que haber pasado porque es un ciudadano y estaba en la casa de los veracruzanos que es el recinto legislativo”.



Ordóñez Solana expresó que “no estamos satisfechos y nadie puede estar satisfecho de esta comparecencia porque dejan mucho que desear. En la Fiscalía se están concentrados en perseguir los delitos del ayer y muchos delitos actuales que deben seriamente y profesionalmente de conducirse y quitarle lo político que de repente traen”.



Afirmó que la Fiscalía General del Estado no está haciendo lo que debería de hacer y eso lo está pagando la sociedad, en este sentido ejemplificó el homicidio de dos personas que se registró el pasado fin de semana en un antro de la capital del estado, en donde se necesita saber qué está pasando en Xalapa y que este tipo de hechos son dolorosos para la sociedad tanto de la capital como de toda la entidad.



Cabe recordar que este lunes se llevó a cabo la comparecencia del Fiscal General del Estado, Jorge Winckler, ante diputados locales en donde se dieron a conocer las cifras de las narcofosas, además de las personas que han sido dadas de baja por actos de corrupción en la dependencia y cómo van los avances en cuanto a las investigaciones referentes a la pasada administración estatal.