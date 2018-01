Ayuntamiento de Alvarado gestiona recursos para construcción de plantas residuales

El Ayuntamiento de Alvarado gestiona recursos para la construcción de varias de plantas de tratamiento y pozos de agua potable.



El alcalde Bogar Ruíz Rosas señaló que se requieren al menos 10 millones de pesos para los pozos y 25 millones de pesos para las plantas de aguas residuales, y podrían conseguirse a través de la Comisión Nacional del Agua.



"Tenemos varas obras sobre todo en materia de saneamiento de la laguna y necesitamos hacer varias plantas de tratamiento de aguas residuales, drenaje, alcantarillado para esta zona de Antón Lizardo y tratamiento de aguas residuales en lo que es la cabecera municipal”.



Se contempla pavimentación en Antón Lizardo y la construcción de una ciclopista en la Riviera Veracruzana.



Un libramiento de Mata de Uva a la comunidad de Salinas para llegar más rápido y seguro a la cabecera municipal.



Anunció la construcción de un puente en la comunidad del Canal, lo que permitirá que entre el agua de mar a la laguna para aumentar la producción pesquera.



Por otro lado dijo que la administración que encabezó Octavio Ruiz Barroso no comprobó cerca de 300 millones de pesos, además la Secretaría de Economía reclama 9 millones de pesos que fueron entregados a la pasada gestión para la construcción de un mercado, obra que no se llevó a cabo.



"No podemos dejar de denunciar porque la omisión se convierte en un delito y estamos tratando de de investigar hasta donde se pueda, es un desastre total lo que nos dejó la administración anterior. En el último corte había un faltante de 311 millones de pesos, nosotros vamos a denunciar y el exalcalde tiene el derecho de poder demostrar en un lapso de 7 días donde quedó ese recurso”.



La denuncia será interpuesta ante el Órgano de Fiscalización Superior para que actúen contra el expresidente municipal.