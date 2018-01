Solicita Tanya Carola licencia al Congreso; no regresaría al cargo

Imagen del Golfo / Agencia Imagen del Golfo2018-01-30-18:21:12 Xalapa Tanya Carola Viveros argumentó que al dejar la curul tendrá más libertad y no podría ser señalada de violar el Código Electoral, descartando también que vaya a buscar reelegirse en la diputación local La diputada local de Morena, Tanya Carola Viveros Cházaro, anunció que solicitó licencia al Congreso del Estado, apuntando que será relevada por su suplente, Guadalupe Osorno Maldonado y ya no volverá a ocupar la curul.



Reconoció que compite dentro de la alianza “Juntos haremos Historia” entre Morena, PT y el Partido Encuentro Social (PES) para la Diputación federal por el Distrito 8 de Xalapa Rural, sin embargo dijo que esa no es la razón que la lleva a separarse del cargo.



En ese sentido, confirmó que de no ser favorecida con la candidatura a la diputación federal no regresará a su cargo: “prefiero estar al frente, a un lado o detrás de un proyecto”, declaró.



“Yo soy parte de una terna para poder coordinar el Distrito 8 de Xalapa rural en Morena, sin embargo no hay definición en la candidatura y mi decisión de dejar este espacio va más allá de eso.



“Aunque no encabece el Distrito 8 esta decisión va a seguir adelante, no voy a regresar en dos o tres meses a ocupar este espacio”, garantizó.



Argumentó que al dejar la curul tendrá más libertad y no podría ser señalada de violar el Código Electoral, descartando también que vaya a buscar reelegirse en la diputación local.



Viveros Cházaro comentó que dejó como saldo 16 iniciativas, de las cuales tres son leyes completas, ocho anteproyectos de punto de acuerdo y cuatro pronunciamientos en el año que estuvo como representante de dicho Distrito.



Comentó que faltan otros proyectos para definir el tipo penal de feminicidio, iniciativas que tienen que ver con la diversidad sexual, el sistema de Justicia Penal Acusatorio, e iniciativas en torno al tema de la Salud en Veracruz.



Por su parte, Osorno Maldonado adelantó que insistirá en la Ley de Austeridad Republicana, prometiendo que trabajará con organizaciones de la sociedad civil sobre todo en temas de mujeres.