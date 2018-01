En febrero, convocatoria para Policía Municipal: FYM Tweet Fernando Yunes Márquez, aclaró que no existe un plazo para la conformación, incluso desde la pasada administración municipal se estableció el convenio para que el municipio tenga mayores atribuciones en materia de seguridad Veracruz - 2018-01-30 11:49:10 - Laura Morales / AGENCIA IMAGEN DEL GOLFO En la segunda quincena de febrero el Ayuntamiento de Veracruz lanzará la convocatoria para el reclutamiento de elementos de lo que será la Policía Municipal.



Fernando Yunes Márquez, aclaró que no existe un plazo para la conformación, incluso desde la pasada administración municipal se estableció el convenio para que el municipio tenga mayores atribuciones en materia de seguridad.



“Será una convocatoria abierta, pública, donde estableceremos los requisitos que se necesitan para la Policía Municipal de Veracruz y a partir de ese momento iniciaremos el reclutamiento que llevará los procesos normales en la medida que se van acercando muchas personas. Queremos que sea fuerte, abierta y que el ayuntamiento no solo la publique sino que la promuevan diferentes medios”.



La primera generación constará de 100 elementos, está por establecerse el tabulador de salarios y se dará a conocer en la convocatoria.



La policía podría comenzar a funcionar en el último trimestre del año y en la medida que crezca se pensará en conformar la corporación metropolitana.



“Se evaluará al recurso humano, ver cuántos jóvenes, mujeres y hombres se van anotando para la policía, en base a eso ver cuántos van aguantando, pasando los exámenes de control de confianza y es un proceso que nos puede llevar mucho tiempo pero nosotros trataremos de hacerlo lo más rápido posible”.



Podrían integrarse personas que ya trabajan en alguna otra corporación siempre y cuando cumplan con los requisitos.



Serán capacitados en Xalapa y se destinará 120 millones de pesos para concretar el proyecto.



