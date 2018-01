Débora Vives ya está en libertad; ex alcalde de Tlacotalpan, amparado Tweet Luego de reconocer que cuenta con un amparo para evitar ser detenido por autoridades de la Fiscalía General del Estado, el exalcalde de Tlacotalpan, Homero Gamboa, informó que quien fuera regidora durante su administración fue puesta en libertad Xalapa - 2018-01-30 11:26:21 - Leticia Rosado / AGENCIA IMAGEN DEL GOLFO Luego de reconocer que cuenta con un amparo para evitar ser detenido por autoridades de la Fiscalía General del Estado (FGE) el exalcalde de Tlacotalpan Homero Gamboa, informó que quien fuera regidora durante su administración, Débora Vives, fue puesta en libertad.



En entrevista vía telefónica explicó que la noche de este lunes, luego de hacer los trámites necesarios, la exfuncionaria municipal recobró la libertad luego de ser intervenida por autoridades ministeriales tras ser señalada como responsable de cometer delitos ambientales y contra la protección animal el pasado 2 de febrero del 2017.



Mencionó que Débora Vives Iñiguez fue detenida, ya que la acusaron de abuso de autoridad y maltratar a los toros; luego de este hecho el exalcalde dijo que todos los ex ediles procedieron a tramitar un amparo “no sea que también estemos considerados en una orden de aprehensión”.



Luego de más de 24 horas la ex regidora Débora Vives fue liberada, en este sentido Homero Gamboa indicó: “me informaron que afortunadamente fue liberada la licenciada Débora, tuvo que haber presentado con algún abogado la fianza para poder continuar su proceso en libertad”.



Cabe recordar que el año pasado durante las fiestas de La Candelaria, en el municipio de Tlacotalpan, las autoridades municipales autorizaron que durante la celebración se realizara la suelta y el embalse de toros, esto a pesar de que la Fiscalía Especializada en Delitos Ambientales y Contra los Animales lo prohibiera, por lo que inició una carpeta de investigación.



