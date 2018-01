Exigen animalistas a MAYL impedir embalse de toros

Imagen del Golfo / Agencia Imagen del Golfo2018-01-30-17:16:15 Xalapa Organizaciones animalistas exigieron al gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares hacer cumplir la ley, y evitar el embalse de toros durante las fiestas de La Candelaria en Tlacotalpan

Integrantes de la asociación Amigos de los Animales exigieron al gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares hacer cumplir la Ley de Protección a los Animales e impedir que se lleve a cabo el embalse de toros en el marco de la fiesta de La Candelaria en Tlacotalpan.



Además, llamaron a la población a no acudir en caso de realizarse ese espectáculo que, aseguran, incentiva la violencia.



La presidente de esa agrupación, Martha Alarcón Martínez, remarcó que se trata de una práctica violenta en la que es imposible proteger a los animales y que no se justifica con la derrama económica.



"Yo no veo cómo le vayan a impedir a la gente alcoholizada entre la multitud el maltrato a los animales. Yo creo que hay otras maneras de hacerlo como con representaciones teatrales de cómo se hacía el embalse pero no de manera directa con estos pobres animales porque ellos no tienen la culpa", abundó.



Por ello, exhortó a la población a no asistir a esos espectáculos dado que Veracruz ocupa el primer lugar en violencia e inseguridad en el país, que se recrudece con ese tipo de eventos.



Pidió que la autoridad tomar acciones más severas en contra de quienes permiten que esos eventos se realicen pues aunque se dice que se protege a los animales, en realidad se cae en la barbarie.



"Exigimos que se cumpla la ley, tanto organizaciones nacionales como internacionales. Demostremos que el estado de Veracruz está haciendo algo porque ya no haya violencia y la inseguridad no siga prevaleciendo en el estado", abundó.