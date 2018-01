‘Frío’ primer encuentro público del alcalde de Coatza y Yunes Linares

Valentín Alor/ Agencia Imagen del Golfo2018-01-30-02:02:00 Coatzacoalcos El gobernador Miguel Ángel Yunes Linares y el alcalde Víctor Manuel Carranza durante su primer encentro público luego de sus confrontaciones mediáticas por el tema de la Seguridad Pública y el supuesto levantón al director de Ingresos del Ayuntamiento.

Quién sabe si fue por el mal tiempo, pero el primer encuentro público entre el Gobernador Miguel Ángel Yunes Linares y el alcalde porteño Víctor Manuel Carranza, estuvo frío.



El encuentro entre el Gobernador Panista y el alcalde de Morena luego de sus controversias políticas que se hicieron más fuertes este fin de semana luego de las declaraciones del Gobernador Yunes por el falso secuestro del director de Ingresos del Ayuntamiento de Coatzacoalcos, se dio este lunes por la mañana en la Escuela Secundaria Técnica número 96 ubicada en el Poniente de la ciudad, en donde el Gobernador entregó mobiliario y equipo diversos planteles educativos.



El alcalde Victor Carranza llegó poco antes de las 08:30 de la mañana acompañado de su Secretario del Ayuntamiento Miguel Pintos Guillén y algunos colaboradores y de inmediato pasó a tomar su lugar en el estrado pero no tardó mucho tiempo, pues un joven de la ayudantia del gobierno del Estado lo fue a invitar para que fuera a la puerta principal del plantel a recibir al gobernador Yunes Linares que estaba por llegar.



En el trayecto, al alcalde de Morena le presentaron al Secretario de Educación Enrique Pérez Rodríguez y ambos caminaron juntos hasta la entrada a esperar el arribo del Gobernador.



Diez Minutos despúes, Miguel Ángel Yunes Linares hizo su arribo al plantel y luego de saludar a algunos colaboradores, se topó con el alcalde de Coatzacoalcos.



“¿Cómo te vá presidente, como estas?”, le dijo el gobernador Yunes a Víctor Carranza.

“Muy bien aquí estamos a la orden”, le respondió el alcalde al momento de fundirse en el clásico abrazo político con palmadita de espalda incluido.



Yunes Linares caminó entre la hilera de alumnos y saludó a algunos de ellos y Carranza siempre se mantuvo atrás de él, pero sin interactuar con el gobernador ni con los demás invitados.



Ambos subieron al templete, pero no estuvieron juntos, pues Melissa una alumna de Segundo Grado de Secundaria de la ETI 96 que fue la oradora en el evento, se interpuso entre el gobernador y el alcalde, incluso en algún momento cuando ambos intercambiaron un diálogo antes de iniciar el evento, la estudiante sólo reía.



En la entrega de artículos didácticos e implementos escolares, el Gobernador le entregó al alcalde una computadora y otros juegos para que él también entregara a los alumnos beneficiados en el evento de este lunes.



Al terminar el evento, el gobernador fue materialmente copado por los reporteros de los diversos medios de comunicación, mientras que el alcalde Carranza se quedó atrás pero en el mismo templete, atendiendo a algunos compañeros reporteros que lo cuestionaron del tema del presunto plagio del ex director de Ingresos del Ayuntamiento, el cual había sido desmentido por el Gobernador en la conferencia de prensa dominical en Minatitlán.



Al término de dar entrevistas, Yunes se fue a tomar fotos con los estudiantes, maestros y padres de familia del Plantel y luego abandonó a toda prisa las instalaciones, sin despedirse del alcalde Víctor Carranza que atendía a algunos padres de familia.



Asa concluyó el primer encuentro público entre el Gobernador Miguel Ángel Yunes Linares y el alcalde de Coatzacoalcos Víctor Manuel Carranza Rosaldo.