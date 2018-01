Alistan ‘joaquinistas’ estrategia de defensa legal

Redacción ./ Agencia Imagen del Golfo2018-01-30-01:46:47 Coatzacoalcos

Luego del anuncio del alcalde Víctor Manuel Carranza Rosaldo, de dar a conocer hoy las irregularidades administrativas y financieras que hallaron al tomar posesión del Ayuntamiento de Coatzacoalcos hace 30 días, ex funcionarios de la administración municipal pasada llevaron a cabo ayer una “encerrona” para alistar la estrategia de defensa legal y hasta mediática por las acciones legales que pudieran derivarse.



Convocados por el ex alcalde Joaquín Caballero Rosiñol, ex funcionarios del pasado Ayuntamiento llegaron al domicilio ubicado en la avenida Abasolo casi esquina con Bellavista de la colonia María de la Piedad para analizar la situación y en todo caso salir y dar la cara ante los señalamientos y acusaciones del actual alcalde Víctor Carranza quien anunció que este martes dará a conocer públicamente cual es la situación financiera que recibió de la pasada administración municipal, entre otras irregularidades.



Los convocados que llegaron este lunes al domicilio del ex alcalde fueron los ex directores del Jurídico Carlos de la Rosa López, el director de Obras Públicas Fernando Ramos Torres, el Director de Recursos Humanos Juan Zetina, el director del DIF Juan Carrera Molina, el director de Contabilidad Luciano Cervantes Jiménez y el ex tesorero municipal Alfonso Morales Bustamante, quienes fueron llamados para conocer sus puntos de vista y en su caso armar una estrategia de defensa en primera instancia mediática y en segunda, una defensa jurídica en caso de que la actual administración quiere llevar la denuncia por la vía penal.



Durante varias horas, las unidades de los ex funcionarios de la administración joaquinista permanecieron estacionados en las afueras del domicilio, mientras adentro se llevaba el conclave de los ex Jefes y directores de área que fueron citados para armar la defensa mediática ante los dichos del actual Víctor Carranza Rosaldo.