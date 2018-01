Arruina lluvia evento de Sedesol y vendimia en Coatza Tweet La lluvia no sólo obligó a la cancelación del evento de Sedesol que iba a presidir el Gobernador Miguel Ángel Yunes Linares, si no que de paso echó a perder la vendimia de Abraham Chontal que este lunes esperaba tener buena venta con la gente que acudiera al evento, pero la lluvia provocó la cancelación del mismo Coatzacoalcos - 2018-01-29 19:40:02 - Gerardo Enríquez / AGENCIA IMAGEN DEL GOLFO Valentín Alor/ Agencia Imagen del Golfo2018-01-30-01:41:38 Coatzacoalcos La suspensión del evento de la Sedesol, echó a perder la vendimia de Abraham Chontal quien se gana la vida vendiendo cacahuates y semillas por las colonias de Coatza. La lluvia no sólo obligó a la cancelación del evento de Sedesol que iba a presidir el Gobernador Miguel Ángel Yunes Linares, si no que de paso echó a perder la vendimia de Abraham Chontal que este lunes esperaba tener buena venta con la gente que acudiera al evento, pero la lluvia provocó la cancelación del mismo.



Abraham viaja todos los fines de semana desde su natal Catemaco a esta ciudad para vender cacahuates, pepitas y otras semillas y desde muy temprano recorre las principales colonias del poniente de la ciudad, ofreciendo sus productos que el mismo proceso, vendiendo a 10 pesos la bolsita de cacahuates y semillas en sus diversas presentaciones.



El hombre que se gana la vida por las calles de Coatzacoalcos llegó este lunes al parque de la Noria ubicado en la colonia Hernández Ochoa en donde se iba a llevar el evento de Prospera, teniendo la ilusión de realizar una buena venta con la gran cantidad de personas que se iban a dar cita en ese lugar, sin embargo, para su mala suerte, la lluvia “espantó” a la gente y obligó a la cancelación del evento.



“Si fue un mal día por que hoy esperaba una buena venta, pero ni modos así esto, espero que mañana se componga para que pueda vender y sacar para llevarle a mi familia a Catemaco y traer más producto para el fin de semana”, dice Abraham.



A pesar de que ya estaba todo listo, incluso se habían instalado enormes carpas para llevarse a cabo el evento de Presentación de los Programas de Sedesol para este año 2018, el acto que iba a ser presidido por el Gobernador del Estado fue cancelado de última hora con el argumento del mal tiempo "aunque la lluvia no era intensa y las carpas cubrían toda la cancha", sin embargo la repentina cancelación trajo consigo una serie de especulaciones acerca de los motivos reales que orillaron a la suspensión del mismo.

