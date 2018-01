Gubernatura de Veracruz, entre Cuitláhuac y Yunes Márquez

Imagen del Golfo / Agencia Imagen del Golfo2018-01-29-18:12:27 Xalapa El director de Consulta Mitofsky, Roy Campos, opinó que la gubernatura de Veracruz se disputará entre Cuitláhuac García y Miguel Ángel Yunes Márquez, relegando a José Yunes Zorrilla a una tercera posición

El director General de Consulta Mitofsky, Roy Campos, consideró que el arrastre de Andrés Manuel López Obrador como candidato a la Presidencia de la República, arrastraría el voto de los ciudadanos para el virtual candidato a la gubernatura del estado, Cuitláhuac García Jiménez.



En entrevista para el Sistema Informativo Uninoticias, el experto consultor advirtió que la contienda electoral será entre el candidato de la alianza PAN-PR-MC, en la figura de Miguel Ángel Yunes Márquez y el diputado federal con licencia Cuitláhuac García, y en tercer lugar el PRI con José Yunes Zorrilla.



El experto mencionó que Veracruz no es un escenario en donde todavía se pueda medir nada a pesar de que existen los candidatos definidos; sin embargo, que Cuitláhuac García, quien compite por segunda ocasión quedó muy bien posicionado en la pasada elección estatal con 30 por ciento de las preferencias.



“Ahora con el apoyo de López Obrador que ya trae la costumbre de hacer campaña en Veracruz, puede arrastrar el voto de presidente de la república para el Gobernador. Veo una contienda en este momento indefinida más centrada entre el PAN contra Morena y atrás de ellos el PRI tratando de quitarse el lastre de la marca”.



Recordó que en Veracruz el PRI a nivel nacional lleva varias elecciones sin ganar, en el 2006, 2010 y el 2012, no arrasó con el voto de los veracruzanos como antaño.



Afirmó que el votante veracruzano: “castiga, premia y que decide no solo por el que gobierna”.



El PRI es una mala posición en Veracruz, -dijo- tiene un gobierno anterior estigmatizado por corrupción y mal gobierno. Tiene un candidato (Pepe Yunes Zorrilla) que más o menos se aleja de esa imagen, pero el PRI como partido está muy castigado



Roy Campos mencionó que el arrastre nacional de José Antonio Meade, precandidato a la presidencia de la República, tampoco le ayuda porque no está bien posicionado.



“De las tres fuerzas parecería que el PRI es el que tiene más difícil la contienda, que puede centrarse entre el PAN que gobierna, que compite y que tiene un gobernador fuerte y que su hijo es el candidato, pero esto también puede ser una debilidad y una fortaleza”.