Cobro anual del agua en Veracruz podría comenzar en el mes de Febrero

El próximo mes podría comenzar el cobro anual del agua, anunció el alcalde de Veracruz, Fernando Yunes Márquez.



Quienes efectuaron pagos en enero tendrán una compensación para que también incursionen al esquema anual.



Afirmó que esta semana podría sesionar el Instituto Metropolitano del Agua pues cambiarán al menos 2 consejeros.



Aún no hay propuestas de quienes podrían ocupar las vacantes pero en febrero podría comenzar el cobro anticipado del vital líquido.



"Seguramente será a partir de febrero, lo que estamos buscando es que pudiera haber un pago anual y quienes pagaron en enero tengan una compensación para que el pago anual aplique para todos".



Consideró que representantes de cámaras empresariales serían idóneos para formar parte del IMA para que los consejeros estén involucrados en los temas del vital líquido.



Admitió que hay quejas de diversas zonas de la ciudad por mala calidad del agua por ello Grupo MÁS estará esta semana en el Miércoles Ciudadano.



"No han cumplido con su trabajo, yo no me encuentro a gusto, me encuentro muy a disgusto con lo que ha hecho Grupo MÁS y vamos a exigir que le cumplan a la gente de Veracruz porque tienen un título de concesión que cumplir".



Por otro lado dijo que realizan un estudio en materia vial del centro de la cuidad para concretar un ordenamiento.



Aunque no alejarán a los camiones de pasajeros solicitarán el apoyo de las direcciones de Transporte Público y Tránsito del Estado para agilizar la movilidad.



"Va desde lo más sencillo hasta donde dice no estacionarse que la gente no se pare o simplemente venga la grúa por ellos de manera que podamos tener disciplina en el Centro. Le vamos a meter mucho orden en algunas calles poner el 1x 1 y en otras señales que puedan agilizar sobre todo en horas muy pesadas".



Sobre el carnaval mencionó que habrá operativo de limpia pública y seguridad.