La economía veracruzana, en clara tendencia de contracción: INEGI Tweet Desde 2008 no se registraba un descenso consecutivo en la economía del estado; a nivel nacional, Veracruz ocupó la posición 26 de 32, únicamente por arriba de los estados de Chiapas, Tlaxcala, Zacatecas, Oaxaca, Tabasco, y Campeche Xalapa - 2018-01-29 11:36:03 - Imagen del Golfo / AGENCIA IMAGEN DEL GOLFO Imagen del Golfo / Agencia Imagen del Golfo2018-01-29-17:37:33 Xalapa Datos del INEGI arrojan que la economía estatal enfrenta un panorama de contracción, situación que no se presentaba desde el 2008, cuando la economía se contrajo durante cuatro trimestres consecutivos De acuerdo a los resultados dados a conocer por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), del Indicador Trimestral de Actividad Económica Estatal (ITAEE), correspondiente al tercer trimestre del 2017, el estado de Veracruz registró una contracción de .3 por ciento con respecto al trimestre previo y de 1.6 por ciento con respecto al mismo trimestre del 2016.



Las entidades que registraron el mayor crecimiento económico en el tercer trimestre fueron Baja California Sur, Michoacán, Puebla, Quintana Roo, Colima, Jalisco, Guanajuato y San Luis Potosí.



A nivel nacional, Veracruz ocupó la posición 26 de 32, únicamente por arriba de los estados de Chiapas, Tlaxcala, Zacatecas, Oaxaca, Tabasco, y Campeche.



El ITAEE es un indicador que incorpora información preliminar de diversas actividades económicas, por lo que está considerado como un indicador de tendencia o dirección de la economía a nivel estatal en el corto plazo.



La tendencia para Veracruz comienza a ser negativa a pesar de haber registrado un crecimiento de 1.1 por ciento en el primer trimestre; el periodo de julio a septiembre, marca el segundo trimestre consecutivo que Veracruz registra una contracción ya que en el segundo trimestre también se contrajo 1.2 por ciento, situación que no se daba desde 2008, único año en que la economía estatal decreció durante cuatro trimestres consecutivos.





Para mayor información:

http://www.beta.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2018/itaee/itaee2018_01.pdf

