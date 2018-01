Detendrán recursos del Fortaseg para Acayucan

El municipio de Acayucan que durante los cuatro años pasados disfrutó del programa de fortalecimiento para la seguridad pública (fortaseg), recibiendo diez millones de pesos en el cuatrienio; este año no ingresará al mismo, de acuerdo a lo publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) emitido el 25 de enero pasado.



El gobierno municipal este año se hará cargo de la seguridad pública municipal con el regreso de la Policía Municipal y establecía un presupuesto de 35 millones de pesos para esa actividad, incluso nombró al licenciado Miguel Dario Cubillos Guillén, como director de Fortaseg tras haber tenido el puesto de enlace de seguridad pública municipal en la anterior administración.



Hasta el momento no se ha informado del motivo por el cual Acayucan quedó fuera del programa que solo benefició a 17 municipios del Estado de Veracruz, incluyendo a Coatzacoalcos, Agua Dulce, Cosoleacaque y Minatitlán que si recibirán nuevamente el apoyo.



Una de las hipótesis fue que el gobierno municipal anterior no concluyó ni justificó la aplicación de 10 millones de pesos que serían destinados a la construcción de un centro de computo y vigilancia llamado C2 y comandancia de la Policía Naval.



Acayucan durante los cuatro años dejó el trabajo de la seguridad pública municipal en manos del sistema de mando único, mismo que dejará de funcionar este año, en que concluye el gobierno de Enrique Peña Nieto.