‘Vengo a sumar al PAN’, dice Noriel Prot

Carlos Heredia/ Agencia Imagen del Golfo2018-01-29-02:52:28 Coatzacoalcos El ex regidor priista Noriel Prot Alvarez se unió este domingo de manera oficial a las filas del PAN y buscará la agencia municipal de Villa Allende por tercera ocasión. El ex regidor priista Noriel Prot Álvarez hizo público este domingo su adhesión al Partido Acción Nacional (PAN) y dijo que llega a sumar esfuerzos par que ese instituto político gane en los próximos procesos electorales en donde estará en juego la presidencia de la República, Cámara de Senadores, Diputados Federales y gubernaturas.



Además también reconoció que buscará contender por tercera ocasión por la Agencia Municipal de Villa Allende y esperará el proceso de registro de aspirantes para ir a inscribir su candidatura y contender en las elecciones en esa comunidad perteneciente al municipio de Coatzacoalcos, mismas que serán el próximo uno de abril.



Entrevistado este domingo luego de que el precandidato del PAN Miguel Ángel Yunes Márquez lo presentó como nuevo integrante de su equipo de campaña, Noriel Prot dijo que contra lo que se diga en Allende, él y su grupo político han ganado las seis últimas elecciones que se han dado en ese lugar y esperan ganar también la próxima elección de Agente Municipal.



“No estoy obsesionado con la idea de ser Agente Municipal, si hay otro aspirante que quiera participar, que reúna los requisitos, que apoye a la gente no sólo en épocas de campañas políticos, con mucho gusto yo me hago a un lado y le dejo el camino libre y estaría dispuesto a sumarme con él”, señaló.



Señaló que en las últimas semanas han surgido 7 o ocho candidatos a la Agencia Municipal, pero muchos ni conocen ni viven en Villa Allende y apenas salieron hace un mes a hacer campaña política en el pueblo por que ya viene el cambio de Agente Municipal y quieren aparecer como los modernos salvadores de Allende.



“Nosotros siempre hemos estado ahí con la gente, tenemos una atención permanente con todos y no sólo en época electoral y eso la gente lo sabe, ya no se le engaña y sabe quien es quien en la comunidad”, dijo.



Acerca de que si su hija Keren Prot también se va a ir a las filas del Partido Acción Nacional al igual que él, Noriel Prot dijo que eso sería una decisión de su hija que toma sus propias decisiones y en su momento tiene que darla a conocer, pero se dijo respetuoso de las decisiones políticas de Kerent Prot por que dijo que ella es una mujer adulta que maneja su propia ideología política.