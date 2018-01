Alcaldes de Morena son inexpertos e incapaces: MAYM

El precandidato de la Alianza PAN-PRD-Movimiento Ciudadano llamó a los alcaldes de Morena como gente sin experiencia e incapaces para gobernar que “vendieron espejitos”, pero que la gente ya se dio cuenta que han sido una decepción, pues no tienen ni la experiencia ni idea de cómo se gobierna y hoy la gente ha quedado desencantada por sus acciones de gobierno.



Dijo que de manera sistemática los alcaldes de Morena se dejan manejar por sus líderes quienes les prohíben asistir a reuniones con el gobernador del Estado y a quejarse de todo, con lo que únicamente demuestran que les preocupa más el proyecto de gobierno de su guía espiritual que el beneficio de la gente que los eligió y que hoy está arrepentida de haber votado por ellos en la pasada contienda municipal.



“Vemos el caso de Coatzacoalcos en donde no pudieron con el problema de la basura algo tan elemental, en Minatitlán el nepotismo con la familia directa del alcalde en la estructura de gobierno, en Jáltipan también tienen problemas porque precisamente no tienen la experiencia para gobernar, es gente incapaz y no son viables”, subrayó en una rueda de prensa que sostuvo luego de una reunión con la estructura política del PAN en los municipios de Coatzacoalcos y Las Choapas.



Aunque fue cuestionado sobre la “coincidencia” de que su papá el Gobernador del Estado Miguel Ángel Yunes Linares ande de gira también por el sur de Veracruz en donde él hace lo mismo, el precandidato del PAN-PRD dijo que es sólo eso una simple coincidencia, pues alterna sus visitas entre las zonas norte, centro y sur y este fin de semana le tocó en esta región y el pasado fin de semana le tocó coincidir también con el precandidato del PRI a la gubernatura, pero son sólo eso, coincidencias que no tienen nada que ver con su proyecto político.



Volvió a reconocer que el tema de Seguridad es uno de los grandes pendientes en el actual gobierno, pero justificó que en un año no se puede componer todo los vicios y la podredumbre que imperó los últimos doce años en Veracruz, con gobierno priistas que entregaron la Plaza y la tranquilidad de los veracruzanos a la delincuencia organizada.