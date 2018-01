Detectan 400 trabajadores de Salud en Tuxpan en nómina de empresa fantasma

Luego de que trabajadores del área de salud aparecieran dentro de nominas de empresas fantasma, en el municipio de Tuxpan fueron un promedio de 400 los detectados en dicha situación.



Raúl Quiroz Quiroz, secretario general de la sección 26 del Sindicato Nacional de Trabajadores del Sector Salud, informó que pese a que ya no hay más detecciones de trabajadores en este tipo de situaciones, están dando seguimiento a las denuncias entabladas el año pasado, para que esto no se repita.



“Seguimos checando con el SAT para que ningún compañero vuelva a aparecer”, afirmó.



Debido a que, se detectó de manera oportuna esta situación, ninguno de los inmiscuidos tuve repercusiones en cuestiones económicas, ni de otra índole.



“Primeramente fue la investigación en el caso, se detectaron quien estaba, el seguimiento se hacía en el SAT, el trabajador de investigaba si estaba en la nomina y ya de ahí, pasar con un jurídico, pero el jurídico que vio esto es el de la sección 26 que está en Xalapa, y el está llevando el caso en todo el estado, lo está llevando”.



En esta región, fueron 6 empresas fantasmas, las que se detectaron como supuestos patrones de dichos trabajadores.



Cabe recordar que la plantilla de trabajadores del sector salud, adheridos a este sindicato en esta sección, son un promedio de 500, por lo que, la gran mayoría de estos, aparecieron como trabajadores de empresas que no existían.