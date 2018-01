Transportistas se dicen afectados ‘por la Federación

Tras la liberación del precio de los combustibles, el diesel y la gasolina, han incrementado su valor, refirió el secretario general de la Confederación Regional de Obreros y Campesinos (CROC), Marino Delgado Hernández.



En entrevista, consideró que el gobierno federal ha perjudicado siempre al sector transportista, ya que en materia de estos insumos, a pesar de las diversas estrategias implementadas por las autoridades, siguen pagando altos precios por los energéticos.



“A raíz de que liberaron el precio las gasolineras, nadie dice nada, nadie se da cuenta, y ya ha subido un peso la gasolina y un peso un diesel y todo mundo dice que no ha habido gasolinazos, pero eso no es cierto, todos los días, día a día sigue subiendo”.

Otra situación que afecta al sector transportista, expresó, es la competencia desleal



“Todo mundo quiere trabajar pero ninguno respeta los precios oficiales que debe de tener y a nosotros nos han perjudicado mucho y supongamos, de un cien por ciento de utilidad que tuviéramos, tenemos un 30 por ciento, hemos perdido un 70 por ciento, en las unidades que tenemos”.



Para finalizar, consideró que la Reforma Energética fue puro cuento, ya que en los últimos años no solo los materialistas se han visto afectados, el transporte en general.