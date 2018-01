Tras laborar 30 años, hoy enfrentan futuro laboral en el desamparo

Trabajadores que laboraron 30 o 35 años y que por alguna causa se quedaron fuera de su conservación de derechos, hoy se están enfrentando a un futuro en el desamparo, pues por su edad ya nadie los contrata y no podrán gozar de una pensión en su vejez, situación que debería ser tomada en cuenta por las autoridades pues representa una problemática social importante, señaló César Silva Reyes, secretario general de la Federación CROC en la zona.



“Eso nos está ocurriendo mucho en la región de Orizaba a partir de 1990, en que se dio el cierre de varias fábricas y el reajuste en algunas otras empresas, y trabajadores que laboraron 25, 30 años fueron despedidos a los 50 o más años de edad, cuando cumplieron los 60 años y comenzaron a ver lo de su pensión se encuentran con que ya no tienen derecho a una pensión por cesantía o edad avanzada porque no tienen sus derechos vigentes.



Expuso que la Ley del Seguro Social habla de que se conservan los derechos dependiendo de las semanas cotizadas en la vida laboral, lo que alcanzaría para unos cuatro o cinco años.



“En parte esto es por nuestra ignorancia, por nuestra dejadez, por no estar atentos a tener vigentes nuestros derechos. También si soy dado de baja en una empresa puedo continuar con la aportación voluntaria, y muchos lo han hecho y logran conservar sus derechos, jubilarse y pensionarse”, apuntó.



Silva Reyes explicó que los gobiernos de Vicente Fox y Felipe Calderón inventaron el famoso “seguro de desempleo”, y hasta con cartas giradas a los domicilios de los trabajadores los invitaban a que fueran a hacer uso de ese seguro que inventaron, que no era otra cosa más que sacarle dinero de su fondo de ahorro para la pensión.



Con ello, indicó, sólo quitaron semanas cotizadas a los trabajadores, y los préstamos que les otorgaron en ese entonces ahora son los que a muchos les impiden lograr una pensión.



Indicó que a las personas de más de 50 años difícilmente les dan un empleo, por lo que se enfrentan a una situación complicada.



Mencionó que en caso de que una persona quede desempleada debe acudir inmediatamente al IMSS para preguntar qué pueden hacer para conservar sus derechos.