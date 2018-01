Ven fallas de operadores de José Yunes

Aunque hay disposición de los priistas para trabajar en favor de su aspirante a la candidatura a la gubernatura del estado, Pepe Yunes, hasta ahora sus operadores no le han hecho ese acercamiento con la gente necesaria, consideró el ex presidente del PRI en Orizaba, Marcos Carbajal Cervantes.



“La recomendación que se le da a este aspirante y lo mismo aplicaría para todos, es sumar, el político debe ser el mejor matemático, debe aprender a sumar, y en ese sentido creo que la posición de Héctor Yunes Landa, quedó muy clara al darle su respaldo y proclamar la unidad en el PRI”, expuso.



Sin embargo, abundó, en el hecho no se está dando, porque el grupo operador o la gente de confianza o como se le quiera llamar no ha sumado a la gente de Héctor Yunes.



Puntualizó que la gente de Yunes Landa tiene toda la disposición, pero del otro lado no se ve nada, y es algo que no debe quedarse en la palabra, sino llegar a los hechos.



“Tú no le puedes decir a tu esposa: te amo, si en los hechos no lo demuestras, y es lo mismo aquí, se debe estructurar y vincular lo dicho al hecho, para que se dé esa estructuración y se distancia en la realidad”, expuso.



Carbajal Cervantes consideró que por Héctor Yunes no quedó, pero sí podría quedar en la gente de Pepe Yunes si no busca cerrar esa unidad.



Puntualizó que no menosprecia la capacidad de Yunes Zorrilla, por el contrario, lo considera un político capacitado y que sin duda no tardará en ver esta situación y lo tiene que hacer además por el bien del estado, pues la entidad no ha cambiado, o si lo ha hecho ha sido en situaciones negativas.



Consideró que Veracruz es un estado muy sufrido, que ha sido saqueado, pisoteado y casi destruido, pero los veracruzanos tienen una gran conciencia y corazón, y no se puede echar abajo lo que significa el estado, y hay que ir a ese rescate todos.



En ese sentido, consideró que Yunes Zorrilla tiene una gran responsabilidad y habrá de sumar y trabajar y con él debe ir gente honesta, transparente, que tenga el deseo de contribuir con Veracruz y no con sus fines personales, porque hoy se habla de gente del PRI que se va a Morena o del PAN, pero son personas que no están viendo por el estado, sino por sus propios intereses.