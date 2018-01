Sí es posible no vivir con miedo, asegura Yunes Zorrilla

Imagen del Golfo / Agencia Imagen del Golfo2018-01-28-03:27:42 Isla El precandidato del PRI, José Yunes Zorrilla, se reunió con militantes en Isla, Veracruz

Sí es posible no vivir con miedo, aseguró el precandidato del PRI a la gubernatura de Veracruz, Pepe Yunes Zorrilla, ante militantes priistas en el municipio de Isla.



Afirmó que en Veracruz se necesita proyectar alegría, deseo de vivir, de estar contentos. Sin embargo, “cuando tenemos un entorno en donde lo que nos persigue es la inseguridad, la falta de trabajo, la migración, se complica mucho. Vamos por eso. De eso se trata esta precampaña y nos vamos a contagiar de ese impulso. Eso es lo que explica a Veracruz”.



Se dirigió a los priistas con quienes “hemos tenido la oportunidad de hacer trabajo de partido juntos, de hacer gestiones juntos. De construir destino juntos. Yo les pido que me den la oportunidad de ser su candidato. Tengo 20 años trabajando desde distintas trincheras por Veracruz. La confianza no se debe defraudar, se debe honrar con resultados”, subrayó.



Destacó que como Senador de la República y tuvo la oportunidad de sumarse de manera siempre bien definida a la agenda de los ganaderos de Veracruz y hacer causa por una actividad que explica la forma de vivir de miles de familias en el estado, de gente honorable y trabajadora que también requiere acompañamiento institucional.



De igual manera lo hizo con los piñeros. “Aquí se encuentra el emblema nacional de esta actividad y desde aquí tenemos que reiterar el compromiso con los piñeros del estado de Veracruz, y decirles que se requiere más apoyo y se requiere más atención”, expuso.



Pepe Yunes aseveró que en la candidatura para la que pide el apoyo de los priistas “quiero ser acompañado por los productores, los ganaderos, los maestros, los trabajadores al servicio del estado. Especialmente por las mujeres y los jóvenes. Quiero aprovechar esta oportunidad para fijar compromisos, para hacer propia su agenda, para pensar que sí es posible transformar esto que nos está agobiando. Pero para transformarlo hay que ir más allá del discurso, hay que ir más allá de estos eventos”.



“Para transformarlo está en mucha gente tomar una determinación y definir rumbo y destino. Eso es lo que tenemos que tener presente en las próximas semanas para afianzar la candidatura. Sí es posible no tener miedo, pensar que no deba faltarnos nada a nadie, que podamos tener acceso a lo mínimo para vivir con dignidad. Sí es posible encontrar oportunidades de la mano de la sociedad y de la mano de las instituciones para poder realizarnos como personas, para aspirar a vivir en felicidad”, señaló.



Arengó a los priistas a generar y convocar con trabajo la búsqueda del cambio verdadero que necesita Veracruz. “Con determinación y con organización, en donde los buenos priistas, aquellos que no han robado nada, aquellos que no le deben nada a nadie, aquellos que han cumplido, aquellos que han dejado muestra de su presencia a lo largo de mucho tiempo, tienen que alzar la mano y dar la cara, gritarle a la sociedad que no se vale generalizar, que hay mucho trabajo que nos explica, que nos define y que ha sido trabajo positivo para la gente y las comunidades. Vamos a hacerlo posible. No les vamos a fallar”, puntualizó Pepe Yunes.