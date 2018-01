Ofrece Veracruz recompensa por responsables de ataque a bar en Xalapa

El gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares está ofreciendo un millón de pesos como recompensa a quien brinde información para localizar y aprehender a los responsables del ataque en el bar La Bartola.



El secretario de Seguridad Pública, Jaime Téllez Marié, aseveró que el Gobierno del Estado condena los hechos ocurrido en el bar en que cuatro personas resultaron lesionadas y dos personas perdieron la vida, entre ellas un joven universitario.



Sostuvo que la Fiscalía General del Estado (FGE) abrió una carpeta de investigación y está avanzando para dar con los responsables.



Explicó que se sabe que de ese hecho que ocurrió alrededor de las 02:00 horas, algunas víctimas habían ido a convivir y otras más estaban laborando en el lugar, cuando fueron atacados por dos delincuentes que llegaron por el estacionamiento de ese lugar y que abrieron fuego.



El secretario de Seguridad culpó al Ayuntamiento de Xalapa de no estar haciendo su trabajo ni cumpliendo con la responsabilidad que le corresponde en materia de seguridad.



Y es que consideró que el que el alcalde, Hipólito Rodríguez Herrero, dijo que se requieren de por lo menos nueve meses para la conformación de la Policía Municipal es excesivo.



Lamentó que no haya voluntad del Ayuntamiento de Xalapa para regular los bares y cantinas que deberían cerrar a las 2 horas y que no respetan.



Sostuvo que es muy común que las autoridades municipales expidan una ampliación de horario pues ya ha habido casos similares al del bar La Bartola y no hay bares que hayan sido clausurados.



Hizo un llamado al gobierno de Hipólito Rodríguez Herrero para proceder con rudeza y sea más drástico con la clausura de bares que incumplen la normatividad.



"Vamos a continuar con la vigilancia pero Xalapa tiene 480 mil habitantes y 520 colonias (...) es necesario que Xalapa haga un esfuerzo extraordinario pues no se ha puesto el empeño suficiente", dijo.



Reveló que cotidianamente hacen inspecciones en bares y cantinas y han detectado que en algunos se expende droga, lo que se ha hecho del conocimiento de la autoridad municipal para que proceda a su clausura, lo que no ha ocurrido ni en pasado ni en la actual administración.



Explicó que han detectado sobre baños bolsas vacías de drogas y la autoridad municipal pese a ello, no ha actuado con prontitud.



Pidió realizar los operativos necesarios de manera permanente dado que quien rige y debe hacer valer la norma y horario de Comercio son los ayuntamientos.