En el Sur del Estado los medios de comunicación no existen para el gobernador

Ixhuatlán del Sureste - 2018-01-27 19:54:57 - Staff Imagen del Golfo / AGENCIA IMAGEN DEL GOLFO Redacción ./ Agencia Imagen del Golfo2018-01-28-01:55:59 Ixhuatlán del Sureste El gobernador Miguel Ángel Yunes no respondió ni un solo cuestionamientos de los medios de comunicación. Este sábado, luego de haber sostenido una reunión de trabajo con los alcaldes del sur, el gobernador del estado Miguel Ángel Yunes Linares acudió a Ixhuatlán del Sureste para hacer entrega del "cuarto dormitorio 2 mil", lo cual forma parte del programa social Veracruz Comienza contigo.



Su llegada acaparó la atención de la ciudadanía, el punto de reunión fue la calle Cuauhtémoc de la colonia las Palomas, ahí se reunieron diversos medios de comunicación, que además de cubrir esta actividad, buscaban la opinión del gobernador en relación a distintos temas como seguridad, salud y obras.



Tras la llegada del mandatario estatal que se dio después de las 13:00 horas, este ignoró a los medios presentes, se escuchan los cuestionamientos de los comunicadores ¡gobernador! gobernador!, pero esto hizo caso omiso a las preguntas, como si no existieran los medios de comunicación continuo a su paso saludando a algunas personas y acercándose en aquellos pequeños grupos en donde le echaban porras.



Yunes linares fue recibido por el alcalde Wilbert Luis Luis, y durante el evento fue acompañado por la alcaldesa de Nanchital Zoila Balderas Guzmán, la secretaria de la Sedesol, Indira de Jesús Rosales San Román, el diputado Sebastián Reyes y la diputada de la bolsita Eva Cadena Sandoval.



En su mensaje Yunes linares quien dio muestra que este es un año electorero en el que busca heredarle el poder a su hijo Miguel Ángel Yunes Marques anunció que en febrero estará de nueva cuenta en la región para dar el banderazo de inicio para la pavimentación de la tan anhelada obra de pavimentación del tramo carretero el Túnel-El Chapo, además de iniciarse las rehabilitación del hospital que por 19 años ha servido a la ciudadanía.



Tras haber hecho la entrega simbólica de las llaves del cuarto que fue entregado el cual fue detallado unas horas antes del evento, realizó un recorrido en este, después de esto nuevamente medios de comunicación intentaron obtener una respuesta, sin embargo el funcionario se limitó a responder “ya dije lo que tenía que decir”.



Tras concluir la actividad el mandatario se despidió, escuchó a algunas personas, subió a su suburban blanca desde donde dijo adiós, el evento no dejo un buen sabor de boca sobre todo para aquellos quienes quieren informar a la ciudadanía del acontecer diario.

