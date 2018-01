Caev continúa sin terminar reparación de fugas en Nanchital Tweet Las fugas son un grave problema que la oficina operadora de la Comisión del Agua del Estado de Veracruz (Caev) de esta ciudad, no puede solucionar, estas afectan a cientos de usuarios, al dejarlos sin el vital líquido Nanchital - 2018-01-27 19:43:55 - Staff Imagen del Golfo / AGENCIA IMAGEN DEL GOLFO Redacción ./ Agencia Imagen del Golfo2018-01-28-01:44:22 Nanchital fugas Las fugas son un grave problema que la oficina operadora de la Comisión del Agua del Estado de Veracruz (Caev) de esta ciudad, no puede solucionar, estas afectan a cientos de usuarios, al dejarlos sin el vital líquido.



Ejemplo de ello es lo que ocurre en la calle Guadalupe Victoria de la colonia Nuestra Señora del Carmen, en donde desde hace más de una semana, los habitantes están resultando afectados por una fuga. Derivado de esto son miles de litros que se están desperdiciando.



De acuerdo a la versión que proporcionaran algunos habitantes, ya hicieron el reporte ante la Caev, sin embargo hasta el día de hoy el responsable Efraín de los Santos Aguilar ha hecho caso omiso al llamado, situación que ha provocado el descontento entre los pobladores de aquel sector.



Desde varios meses atrás la Caev no atiende el llamado por parte de los ciudadanos, ya que en constantes ocasiones estos han mostrado su descontento ante la falta de agua y fugas en las colonias, además se suma la mala calidad del vital líquido.



Entre los problemas que afectan a la oficina destacan la falta de material para afrontar las fugas, gasolina, para las unidades, así como el adeudo por tiempo extra los empleados, y el pago a prestadores de servicio.

