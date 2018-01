Carencias de escuelas afectan educación en Moloacán

Agencias ./ Agencia Imagen del Golfo2018-01-28-01:27:41 Moloacán . La subjefe en el rubro de educación, Iris Cruz Espinal tras un recorrido, constató las carencias que presentan las instituciones educativas, lo cual afecta la educación de los alumnos.

La subjefe en el rubro de educación, Iris Cruz Espinal, dio a conocer que una situación lamentable, se encuentran las escuelas de las 22 comunidades que integran el municipio Moloacán lo cual afecta el aprendizaje de los estudiantes.



Señaló que tras un recorrido constataron las carencias que presentan las instituciones educativas, siendo atendidas estas por las Asociaciones de Padres de Familia (APF), mediante distintas acciones de trabajo.



Dijo que en los recorridos se encontraron con que los inmuebles presentan importantes daños lo cual propicia filtraciones, ya que dijo estas no han recibido mantenimiento, además de ser muy viejas las estructuras.



Cruz Espinal indicó que las escuelas situadas en zonas rurales no cuentan con aula de medios, incluso en muchas nunca se ha hecho uso de un proyector o cañón, herramientas que dijo son útiles para reforzar los conocimientos de los estudiantes.



Acerca de los daños que sufrieron varias escuelas tras los sismos registrados en septiembre del año pasado, entregaron un reporte ante Espacios Educativos para solicitar el apoyo de reconstrucción de algunas aulas como es el caso de la primaria de Trancas Viejas y el jardín de niños de Nuevo Teapa.



Señaló que han tenido que hacer consta gestiones ya que autoridades superiores no conocen de la situación debido a que en la pasada administración el director de Protección Civil no recorrió todos los planteles y en algunos entregó dictámenes incorrectos al decir que no había daños.



La funcionaria reconoció que en el municipio existe un enorme rezago educativo, situación por la que harán todo lo necesario para atender las múltiples problemáticas.