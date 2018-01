Alcaldes dejan plantado a Yunes Linares en el Sur de Veracruz Tweet Alcaldes del sur de Veracruz, desairaron al gobernador del estado, Miguel Ángel Yunes Linares, al no presentarse éste sábado por la mañana a la reunión de trabajo a la cual fueron convocados en la sala de cabildo del municipio de Las Choapas Las Choapas - 2018-01-27 19:04:25 - Miguel Ángel Rodríguez / AGENCIA IMAGEN DEL GOLFO Redacción ./ Agencia Imagen del Golfo2018-01-28-01:05:47 Las Choapas Alcaldes del sur desaíran al gobernador del estado, Miguel Ángel Yunes Linares. Alcaldes del sur de Veracruz, desairaron al gobernador del estado, Miguel Ángel Yunes Linares, al no presentarse éste sábado por la mañana a la reunión de trabajo a la cual fueron convocados en la sala de cabildo del municipio de Las Choapas.



Los presidentes municipales que no acudieron fue, Víctor Carranza Rosaldo, de Coatzacoalcos; Agua Dulce, Sergio Guzmán Ricárdez; Moloacán, Victoria Rasgado, Minatitlán, Nicolás Reyes Álvarez y de Jesús Carranza, Teresa Guillen Trinidad.



A pesar que el síndico de Moloacán, Apolinar Lara de Jesús, acudió a la reunión, personal del gobierno del estado, impidió que ocupara una de las sillas que se encontraban desocupadas, ya que eran exclusivas para los presidentes municipales.



Incluso, Lara de Jesús, intentó tomar la palabra, al decir: “Moloacán si llegó, yo soy el síndico”, pero el gobernador le dijo que primero hablarían los alcaldes, pero durante las casi tres horas que duró la reunión, nunca le dieron el micrófono para que expresara las necesidades que tenía ese municipio.



Miguel Angel Yunes Linares, se reservó a opinar sobre el tema de seguridad, luego que la zona sur del estado ha tenido casos de secuestro, desapariciones y ejecutados.

Facebook

Deja tu comentario