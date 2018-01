“Fuera máscaras”; Eva Cadena se une al Partido Acción Nacional

Agencias ./ Agencia Imagen del Golfo2018-01-28-00:41:37 Las Choapas Hace apenas unos meses atrás Eva Cadena, hablaba pestes y tiraba carretadas de estiércol sobre el ex diputado Renato Tronco y el alcalde Miguel Ángel Tronco, de asesino no lo bajaba y hoy sin vergüenza alguna este par de hermanitos la recibieron para sorpresa de muchos No cabe duda que en política todo se vale y lo que para unos es viejo para otros es nuevo, Eva Felicita Cadena Sandoval, muy campante y quitada de la pena asistió a la reunión de trabajo con los alcaldes sureños, convocada por el gobernador Miguel Ángel Yunes Linares, Renato Tronco y Miguel Tronco, en el ayuntamiento en Las Choapas.



Hace apenas unos meses atrás Eva Cadena, hablaba pestes y tiraba carretadas de estiércol sobre el ex diputado Renato Tronco y el alcalde Miguel Ángel Tronco, de asesino no lo bajaba y hoy sin vergüenza alguna este par de hermanitos la recibieron para sorpresa de muchos, sentándola en la mesa como si nada hubiera pasado nunca, los políticos muchas veces con tal de tener el poder prefieren comer su excremento y para muestra está la historia de este trío; hace apenas unos días el ex diputado Renato Tronco en conferencia de prensa después de su retorno del exilio, señalaba al ex marido de Eva Cadena, Doctor Martin Yépez, como posible participe de la muerte del ex regidor Alfredo Pérez Juárez, quien en ese entonces era el esposo de Eva Cadena, quien rumbo a la diputación no dejo de llamarlo asesino al hijo prodigo de Rio Playa.



Fuera mascaras pareciera que dijera el gobernador Miguel Ángel Yunes Linares, con su gran sonrisa llegando al cabildo del ayuntamiento con Eva Cadena casi del brazo, quien sin ruborizarse ante todo lo dicho, camino y con su tierna mirada vio a quienes hasta ayer eran sus enemigos, se sentó como si nunca hubiera habido algún agravio entre los Troncos Gómez, quienes intercambiaban grandes sonrisas con la diputada, que quieran o no se los fregó y en su propia casa.



Mientras para los hermanos Tronco Gómez y Cadena Sandoval era todo amor, paz, chascarrillos en la mesa de diálogo; para los alcaldes de Moloacán y Aguadulce, las groserías, descortesía estuvieron en alta, ya que dejaron parada a la alcaldesa Victoria Rasgado Pérez, a quien ni siquiera le ofrecieron una silla para sentarse en la reunión y peor le fue a Sergio Guzmán Ricardez, a quien no lo dejaron pasar al salón , le dieron con la puerta en la cara, si para eso los invitaron que mal por parte de Yunes Linares, después que no se ande quejando por qué no le contestan el teléfono o no asisten a sus reuniones; los tronquistas estaban muy ocupados limando asperezas y embelesados con el rencuentro de Evita, para fijarse en ese detalle.