Sin agua, vecinos del jefe de CAEV en Papantla

Los vecinos del jefe de la oficina de la Comisión de Agua del Estado de Veracruz (CAEV), Nemorio Ibrahim Pérez San Martín carecen del vital líquido desde hace casi un año, pero mensualmente les cobran el servicio.



Los afectados son ocho familias del Barrio Santa Cruz que desde febrero y marzo del 2017 les suspendieron el bombeo con argumentos de que era obligatorio debido a que el Ayuntamiento realizaba una obra que generaría cambios en las tuberías y tomas domiciliarias. Pero meses después la construcción concluyó y hasta la fecha el suministro de agua sigue suspendida.



Doña Lucía Vicente Pérez es una de las mujeres perjudicadas de la calle Carril Interior de ese sector poblacional. Ella y sus vecinos tienen que acarrear el agua desde los pozos artesianos que se ubican en las partes más bajas de sus viviendas o deben pagar 150 pesos para que les suban el vital líquido hasta la puerta de sus hogares.



Sus domicilios se ubican en la cima del cerro que conduce la avenida Carril y las escalinatas Ramón Espinoza Villanueva. A pesar de no contar con el servicio, cada mes, el personal de la CAEV acude a verificar los medidores para posteriormente entregarles los recibos del consumo.



Los inconformes aseguraron que en diversas ocasiones se han reunido con el titular de esa dependencia, Nemorio Ibrahim Pérez San Martín, quien vive a unas cuadras de sus casas, para solicitarle el restablecimiento del servicio en las ocho viviendas. El funcionario ha prometido visitarlos y recorrer la zona, pero hasta la fecha no ha cumplido.



Por esa situación, las familias están inconformes y advirtieron que en caso de que no les solucionen el desabasto de agua, están dispuestos a manifestarse en las oficinas de la CAEV. "Hemos dejado de pagar porque no tenemos agua, y todavía la gente de CAEV viene a dejarnos los recibos cada mes para que paguemos, pero eso es injusto", expresaron las amas de casa quienes vaciaban sus recipientes de agua que recolectaron de las lluvias.