Orizaba, con 3 quejas ante Derechos Humanos

El director de Gobernación en Orizaba, Juan Ramón Herebia Hernández, señaló que a la fecha el ayuntamiento tiene tres quejas ante derechos humanos, mismas que por tratarse del tema de las vendedoras ixhuatecas es más político que social.



Recordó que la semana anterior el delegado de Derechos Humanos en la zona declaró que Orizaba tenía 11 quejas, lo cual es mentira.



Explicó que una queja es un acto oficioso y Derechos Humanos es una institución de buena voluntad, por lo que tiene que recibir todas las inconformidades de la población.



Una vez que se reciben, dijo, se califican y se ve si proceden o no, y en este caso fueron desechadas ocho, así que no hay 11.



“De esas 11, únicamente tres tuvo recomendación el ayuntamiento, y fueron específicamente las del evento de las ixhuatecas, que entendemos que ese fue un evento más político que humano, porque no puedo entender que Derechos Humanos dé una recomendación para un lado teniendo un elemento fracturado de un pómulo, habiendo golpeadores que trajeron desde Chiapas y los videos están consignados, a mí personalmente me fracturaron la nariz, nosotros no tenemos derechos humanos, nosotros somos de hule”, expresó.



Agregó que están por resolverse otras tres de las cuales no ha habido seguimiento desde el año pasado.



Por otra parte, el director de Gobernación refirió que estuvo en Orizaba el visitador federal de Derechos Humanos y trajo a un capacitador para dar un curso a 120 elementos de policía y tránsito en este tema.



Mencionó que la corporación está en mejora continua y si bien está para aplicar leyes y reglamentos y mantener la estabilidad del tejido social, por lo que la línea divisoria entre un acto de autoridad y los derechos humanos es delgada, de ahí que se busque capacitarlos.