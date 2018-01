Auditará Orfis gobierno del ex alcalde Marcos Romero: MRG Tweet Papantla - 2018-01-26 21:24:05 - José Martín / AGENCIA IMAGEN DEL GOLFO En próximos días, los funcionarios del Órgano Superior de Fiscalización del estado de Veracruz (Orfis) arribarán a Papantla para auditar el ejercicio 2017 de la administración del ex alcalde, Marcos Romero Sánchez.



El presidente municipal, Mariano Romero González declaró que están en espera de que les confirmen la fecha en que el personal del Orfis se presente en el Ayuntamiento para comenzar con el análisis de la documentación e inspección física de las construcciones que no se terminaron del gobierno municipal anterior.



Pero la nueva comuna revisa los documentos de todas las construcciones que permanecen inconclusas, y posteriormente también emprenderán revisiones oculares en las colonias para corroborar la información que dejó el gobierno municipal anterior.



"Tengo entendido que el Orfis va a venir a hacer la auditoría pertinente. Vamos a coordinarnos con ellos porque van a auditar el ejercicio 2017 y ellos marcarán la pauta de lo que tenemos qué hacer", respondió al ser cuestionado sobre las obras que quedaron inconclusas en Papantla.



Mientras tanto - agregó el funcionario - la autoridad local mantiene los trabajos de rehabilitación de calles, parques, reparación de lámparas del alumbrado público, mejoramiento del servicio de recolección de basura y reforzamiento de vigilancia en la ciudad para reducir los índices delictivos.



"Vamos avanzando en estos temas, pero próximamente estaremos anunciando el inicio de las primeras obras para el municipio", indicó el alcalde al terminar el evento de la toma de protesta del consejo municipal de Protección Civil, realizado en el departamento de Bomberos. Derechos Reservados©IMAGEN DEL GOLFO MULTIMEDIOS, S.A. DE C.V.

