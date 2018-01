Rechazan jubilados del IPE cambios al sistema pensionario

ubilados del Instituto de Pensiones del Estado advirtieron que no aceptarán un cambio al sistema pensionario de solidaridad generacional de beneficio definido del IPE al de Cuentas Individuales, pues es dañino tanto para ellos como para los trabajadores en activo.



Rodolfo Suárez Castellanos, secretario general de la delegación 1 de jubilados sección 56 del SNTE, dijo también buscarán que desaparezca el impuesto al aguinaldo en pagos mensuales por adelantado pues además de ser ilegal, es inmoral y poco transparente pues se desconoce a donde va a parar ese recurso.



“En las cuentas individuales que quiere establecer el gobierno del estado cada uno de los trabajadores activos va a empezar a ahorrar para si mismo, son las Afores. Cada quien va a ahorrar y ya no en solidaridad con nosotros y eso nos daña porque la administradora de ahorros del retiro no les dará el cien por ciento con el que nos retiramos nosotros”.



Insistió en que debe ponerse fin al impuesto sobre el aguinaldo ya que nadie les informa en que se utiliza el dinero y la reducción se da a lo largo del año



“Nos llama la atención que los diputados federales y locales no lo pagan, se llevan el aguinaldo completo pero nos molesta sobre todo la forma en que nos cobran. Sefiplan nos cobra por adelantado en abonos mensuales el impuesto. Yo recibo 20 mil de pensión y en enero me descuentan 200 pesos y así a lo largo del año. En diciembre nos dicen que ya cumplimos y nunca nos han dicho donde va a parar ese dinero”.



Este fin de semana llevarán a cabo una asamblea para nombrar 6 delegados al XI Congreso Extraordinario de la Sección 56 del SNTE.



En dicho congreso a efectuarse en Puerto Vallarta pedirán que se reforme la Ley 287 del IPE en los términos políticos, económicos y sociales realistas y sostenibles que aportan las organizaciones sindicales y no exclusivamente como propongan los partidos.