Mantiene Secretaría de Economía vigilancia ante alza de productos

En el estado de Veracruz no se ha detectado prácticas monopólicas en las que las empresas busquen acordar sobre determinados bienes o servicios, señaló el subdelegado de la Secretaría de Economía, Alejandro Palma Fragoso.



Rechazó que los proveedores traten de evitar la libre competencia y generar efectos inflacionarios como ocurrió a inicios de año al norte del país con el precio de la tortilla.



Afirmó que el Gobierno mantiene vigilancia para evitar un alza generalizada sobre todo de productos de la canasta básica.



"Donde haya una distorsión es donde entra el gobierno, tenemos mercados abiertos, pero si hubiera una práctica que no permita la libre competencia ahí es donde nosotros podemos incidir, hay que ver que las empresas estén cumpliendo con toda la normatividad. Tuvimos referencia del norte del país en donde efectivamente se estaban poniendo de acuerdo para juntarse y definir un precio lo cual se atendió puntualmente”.



Recordó que existen normas del gobierno y en Veracruz no se ha detectado estas actividades que perjudiquen al consumidor.



Por otro lado confió en que México, Estados Unidos y Canadá puedan llegar a un acuerdo y permanecer dentro del Tratado de Libre Comercio.



Afirmó que el país se encuentra diversificando mercados para la exportación de productos mexicanos por lo que finalmente no resentiría en gran medida una ruptura comercial.



"Hay estrategias de negociadores donde anuncian salidas del TLC, pero tenemos la expectativa de que no sea así, tenemos la expectativa de que al afín de cuenta los tres países logren acuerdos ganar-ganar y sin duda México será exitoso en ello. Son negociadores de mucha experiencia, no es el único tratado que negocian alrededor del mundo tenemos otros tratados y esa diversificación de otros tratados nos da una fortaleza para hacer frente a esta negociación".