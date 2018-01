Programas alimenticios de la SEP no resultan, aseguran médicos de la Zona Sur de Veracruz Tweet Los programas de alimentación nutricional impulsados por la Secretaría de Educación Pública (SEP) no han dado resultados contundentes, criticó Alfredo Phinder Villalón, director del Hospital Regional Valentín Gómez Farías Coatzacoalcos - 2018-01-26 11:43:03 - Miralda Cadena / AGENCIA IMAGEN DEL GOLFO Carlos Heredia/ Agencia Imagen del Golfo2018-01-26-17:43:57 Coatzacoalcos Doctor Phinder, director del hospital regional de coatzacoalcos, durante entrevista Los programas de alimentación nutricional impulsados por la Secretaría de Educación Pública (SEP) no han dado resultados contundentes, criticó Alfredo Phinder Villalón, director del Hospital Regional Valentín Gómez Farías.



Ante dicha situación el director del nosocomio adelantó que una vez que se establezca el nuevo Comité Municipal de Salud se tocará el tema para que las escuelas y sus cooperativas estén obligadas a respetar las normativas.





INFORMACIÓN COMPLETA MAS ADELANTE…

