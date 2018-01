Desaparición de Fortalece afectará a varios municipios veracruzanos

La desaparición del Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal (Fortalece) afectará a los ayuntamientos veracruzanos y del país en general pues eran poco más de 9 mil millones de pesos que permitían complementar presupuestos, señaló Hermas Cortés García, alcalde de Lerdo de Tejada.



Expresó que el presupuesto del municipio pasó en 2018 de 52 millones a 56 millones de pesos, sin embargo, sigue siendo insuficiente ante las necesidades y las nuevas autoridades estaban esperanzadas en poder obtener recursos de la federación de programas como Fortalece.



“Le habíamos apostado al Presupuesto de Egresos de la Federación pero por desgracia desaparecieron un rubro que era de fortalecimiento municipal que era de 10 mil millones de pesos y nos pega a los 2 mil 500 municipios en el país. Nos vimos un poco apretados porque nos vimos afectados ya que contábamos con el Presupuesto de Egresos de la Federación”.



El Ayuntamiento de Lerdo de Tejada confiaba en captar cerca de 100 millones de pesos del fondo federal mencionado, sin embargo, ya no se contempló dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación 2018.



“Esos 10 mil millones es de asignaciones directas a los municipios entonces era la capacidad de gestión de los presidentes municipales y del cual teníamos etiquetados poquito más de 100 millones de pesos que no se pudieron aterrizar para Lerdo”.



No quiso especificar las acciones en materia de seguridad pero afirmó que en breve habrá a anuncios para responder a una de las exigencias de los veracruzanos, siempre en apego a los derechos humanos.



“Estamos trabajando de manera ardua en los temas de seguridad y en próximos días vamos a empezar a tener acciones directas sobre todo con la recomendación de Derechos Humanos vamos a implementar acciones, en cuanto a infraestructura y equipamiento”.



Finalmente dijo que ya existe vinculación entre autoridades estatales y federales con los productores agropecuarios para reactivar el campo.



La parte sensible es la caña de azúcar y se confía en la reactivación del sector en Lerdo de Tejada.