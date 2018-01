Comercio internacional comienza a independizarse de EU: López Morton

Durante 2017 México registró exportaciones por 30 mil millones de dólares, para 2018 se contempla aumentar la cifra a por lo menos 32 mil millones y a 37 mil millones de dólares para 2019, afirmó Jorge López Morton, vicepresidente internacional del Consejo Mexicano de Comercio Exterior y presidente de Comités Empresariales México- Turquía, Irán e India.



Afirmó que el comercio internacional comienza a diversificarse para no depender de Estados Unidos y comienza a mandarse mercancía a Japón, China, Rusia, Irán y Canadá.



Sin embargo, falta obtener la certificación “halal”, palabra árabe que significa legal o permitido.



Con ello se podrían canalizar productos agroalimentarios a países islámicos y tener mayor mercado.



país con el que aún existe un tratado comercial y casi no se le envían productos.



“A todos les interesa frutas y verduras, carne de bovino cortada, dimensionada. La razón por la que no hemos vendido a estos mercados es porque no hemos sacado unas certificaciones que se llaman halal, que es para mercados islámicos, es una certificación religiosa y en México apenas se empiezan a sacar esas certificaciones”.



Rechazó que México pueda verse afectado con una posible ruptura del Tratado de Libre Comercio, dado que Estados Unidos también depende de la industria agroalimentaria de México.



“Yo no veo de donde pueden ellos traer vegetales para ponerlos en Texas a la velocidad que lo hacen de México u otro país que lo produzca todo el año como México. Tendían que traerlo de Asia porque somos los únicos del continente que estamos en la zona. Si me dicen que los tomates los van a traer de Japón me parece bien pero a ver a qué precio y cuanto tiempo les dura en el anaquel”.



El Consejo Mexicano de Comercio Exterior invitó a los empresarios del sector agropecuario a recurrir al organismo para que tengan mayor acceso a las exportaciones.



Se les proveerá de información para que puedan colocar sus productos en el mercado internacional.



Los interesados pueden comunicarse al número 55 52 31 71 25 ya que abrirán una oficina en Veracruz.