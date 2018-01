IP pondera experiencia de José Yunes

Por considerar que es el aspirante que tiene la experiencia necesaria para llevar con buena mano las riendas del estado, cada vez más empresarios se suman al proyecto de Pepe Yunes, aseveró la empresaria Elvia Ruiz Cesáreo.



“Sabemos la experiencia que trae, sabemos que ha trabajado mucho en las filas políticas y es un hombre honesto, trabajador, y sobre todo la honestidad es lo que cuenta”, apuntó.



La empresaria refirió que los veracruzanos están cansados de tanto saqueo en el estado y hoy saben que tienen que elegir a alguien en las próximas elecciones, por eso se ha visto con buenos ojos al priista.



Indicó que lamentablemente hoy al estado se le ve peor, con estadísticas federales que marcan un alza en la inseguridad y esto es algo que lo vive la gente, no es sólo porque se lo digan unas cifras, sino porque se miran casos todos los días.



“Ha sido una administración en la que lo único que hemos visto es palabrería, porque en sí la economía, que es lo que nos interesa, no ha crecido, se mantiene estancada, que es lo que más nos interesa”, acotó.



A pesar de todo lo que se prometió por parte de actual gobernador, señaló, sólo se quedó en las palabras, pues no se han visto obras, que es lo que hace que despliegue la economía de un estado al generar una derrama.



Ruiz Cesáreo agregó que hoy urge un detonante económico en toda la entidad, que se hagan las obras públicas que permiten remontar la situación que hoy se vive y al frente esté una persona honrada y comprometida, la cual consideró bien podría ser Yunes Zorrilla.



Destacó que se debe aprovechar lo que se tiene en el estado, como son los puertos, y darle difusión para que empresarios de otras latitudes se puedan interesar en venir a las zonas industriales.