Circulan 10 mil vehículos del transporte público en condición irregular

Para finales de marzo o abril, una vez que concluya el emplacamiento, se podrá combatir con efectividad y sacar de las carreteras a todas las unidades del transporte público que estén transitando sin tener derecho a prestar el servicio, aseveró Rafael Escobar Torres, director del Transporte en el estado.



Al asistir a una reunión privada con integrantes de la agrupación Astraver, que preside el empresario Víctor Castelán Crivelli, destacó que son alrededor de 10 mil a 8 mil vehículos los que circulan de manera irregular, desde transporte de carga materialista, rurales materialistas, grueros, taxis, urbanos, suburbanos y foráneos.



“Camionetas de rural mixto prevalecen mucho, mototaxis también. Creo que estarían compitiendo por el primer lugar carga materialista y rural mixto”, apuntó.



El funcionario estatal mencionó que por un tiempo se tuvo un incremento en el número de mototaxis, pero se vetó la ley que proponía esta modalidad, porque está comprobado que es uno de los principales que genera accidentes, ya que no son vehículos apropiados, y al transitar más en zonas rurales, donde los caminos no son adecuados, propicia que haya muchos accidentes.



Agregó que además, este tipo de unidades llevan a chicos que van a la escuela o madres de familia que van a su domicilio o trabajo, lo es motivo de preocupación y por lo que se decidió no apoyar ese tipo de transporte.



Reconoció que hay algunos alcaldes que apoyan ese tipo de servicio o hasta que existan sitios de rural mixto, lo que representa un trabajo arduo para que entiendan que como autoridad se debe coadyuvar a no tener problemas.



Respecto a la inconformidad por el reordenamiento, destacó que el número de taxis que circulan actualmente en Orizaba es menor a los que había antes, pues hoy en día existen 2 mil 180 aproximadamente, y quienes protestan son casos aislados, pues la mayoría de los taxistas aquí, como en todo el estado, participan en el reordenamiento.



Indicó que en pocos días, el gobernador iniciará la entrega de refrendo de las concesiones y concesiones a gente que ni siquiera las tenía, lo que da a estar personas certeza jurídica.



Mencionó que sin embargo ha habido personajes como Guillermo Larios en el puerto, diciendo que el costo del programa es de 10 mil a 15 mil pesos, e igual Jairo Guarneros ha dicho que es altísimo, cuando el empadronamiento y registro del conductor se cubren 2 mil 70 pesos.



“Estamos haciendo hoy la revista vehicular, que no se había hecho en años, por eso teníamos camiones urbanos en malas condiciones, un descontrol total, lo mismo se cometían ilícitos usando esos vehículos, pero con esos 2 mil 70 pesos se está haciendo reconocimiento facial, reconocimiento de iris, huella dactilar, y se cuenta con toda la información tanto del concesionario como del chofer”, expuso.

El director del Transporte Público del estado abundó que la revista cuesta 240 pesos más el 15 por ciento de apoyo a la educación, es decir, 278 pesos, pero esto garantiza al ciudadano que las unidades estén en el rango permitido por la ley y todo esto redundará en beneficio de la población.



Desafortunadamente, dijo, cuando se aplica la ley hay resistencia de algunos sectores, pero en el reordenamiento no hay marcha atrás.