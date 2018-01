Prevalece el desorden en transporte en la zona centro

Un desorden es el que prevalece en materia de transporte, con mayor inseguridad para el gremio taxista y problemas a los que no se ha puesto solución, incluido el mismo reordenamiento, señalaron representantes de trabajadores del volante que esperaban la llegada del director general de Transporte, Rafael Escobar Flores.



Joaquín Amaro Rodríguez, vocero de la Coalición de Taxistas, refirió que hasta ahora el reordenamiento no se ha visto, pues hay un gran número de vehículos que prestan el servicio de forma irregular, desde Acultzingo, Maltrata, Zongolica y la zona de Maltrata, en donde sin contar con una concesión, seguro y hasta licencia se hace el traslado de personas.



Agregó que por su parte, los choferes están haciendo sacrificios por cumplir y a la fecha les han cobrado lo de un gafete y el empadronamiento y no han obtenido ningún documento.



“Estamos ya cerca de terminar enero y a estas alturas el programa tenía que haber terminado y tenían que haber entregado refrendos, títulos, gafetes, emplacamientos y la verdad no ha sido así”, expuso.



Amaro Rodríguez refirió que mientras ellos atraviesan una situación difícil con los aumentos constantes a las gasolinas y mucha competencia por el pasaje, con tarifas que no suben desde hace muchos años, también tienen que ver de dónde sacan para los derechos vehiculares, examen médico y antidoping, que además ni siquiera se sabe en dónde se los van a hacer, porque en el Hospital Regional de Río Blanco no saben nada.



Expresó que se sienten lastimados por el actual gobierno pues además, con tristeza ven que diariamente hay asaltos, robos a unidades, lo que no se veía ni en la administración de Javier Duarte, que ha sido tan criticada.



Agregó que por si fuera poco, este gremio ha sido de los reprimidos por el gobierno del estado, por lo que esperan ya no seguir escuchando mentiras y a ver hasta dónde se llega.



Reconoció que al ser éste en año electoral, podrían cobrarse esa desatención en las urnas, pues son más de 45 mil concesionarios y sus choferes que están fuera del reordenamiento, pese a lo que asegura la parte oficial.



Cabe mencionar que los conductores de taxi, al menos un centenar, se concentraron ante la entrada de un céntrico hotel en donde se esperaba el arribo del director del Transporte; sin embargo, la sede de la reunión fue cambiada, por lo que luego de esperar, terminaron retirándose.