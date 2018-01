Se polariza conflicto en CBTIS de Chicola

La inconformidad de alumnos que mantienen tomadas las instalaciones del CBTIS 142 de Chicola ha comenzado a propiciar enfrentamientos con otros estudiantes y sus padres, que con cartulinas en mano les pidieron se retiren.



De acuerdo con los inconformes, quienes piden la salida de la directora Laura Itzel Vargas y la reinstalación de la química Eloísa Garcilazo, ya solicitaron la intervención de las autoridades en la Ciudad de México, quienes comprometieron acudirán para buscar una solución a esta problemática.

“Nosotros seguimos haciendo el paro porque ya no queremos dialogar con la directora, porque ya lo intentamos y no nos da una solución, sólo puras largas, además nunca lo hizo con seriedad, porque no tenía nada por escrito”, comentaron los jóvenes que permanecen en el plantón.

Refirieron que en primera instancia recurrieron a la directora, pero no se compromete a nada, por lo que de ahí se dirigieron a Veracruz y posteriormente a México, en donde les aseguraron que vendrán a solucionar este problema.

Indicaron que este día se presentó un grupo de padres y alumnos para intentar abrir la escuela, según una convocatoria que se hizo a través de redes sociales.

Agregaron que un muchacho saltó la barda y se coló al plantel, por lo que avisaron a la policía y lo sacó.

Mencionaron que estas personas dijeron que querían dialogar con ellos, pero a la hora de acercarse prevalecieron las ofensas y hasta amenazas por parte de estas personas, por lo que desistieron de seguir platicando con ellos y luego de un par de horas los vieron retirarse.

“No eran muchos, era una minoría, había chavos de otros grupos, del H y de recurso, a los que les dijeron que los iban a pasar si ayudaban a abrir la escuela”, comentaron.

Los inconformes rechazaron que la química Eloísa Garcilazo se encuentre detrás de este movimiento y esté pagando la carpa y comidas para quienes están ahí.

Aseguraron que no están en contra de los maestros del plantel y lo único que piden es que se tenga una buena administración y haya rendición de cuentas, pues la directora no da cuentas claras de la aplicación de las cuotas ni presenta facturas de lo que se gasta.

Los jóvenes señalaron que han sido intimidados por algunas personas, como el esposo de una de las prefectas del plantel, quien les ha dicho que “las cosas no se van a quedar así y nos van a hacer algo”.