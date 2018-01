Hospital Regional de Coatza, sin especialistas para tratar Alzheimer Tweet Pese a que el Hospital Regional Valentín Gómez Farías no cuenta con geriatras para atender casos de Alzheimer y demencia senil, son los neurólogos los que prestan este servicio a 30 pacientes; no se tiene prevista la contratación de especialistas al ser el hospital uno de segundo nivel Coatzacoalcos - 2018-01-25 11:18:03 - Heder López Cabrera / AGENCIA IMAGEN DEL GOLFO Pese a que el Hospital Regional Valentín Gómez Farías no cuenta con geriatras para atender los casos de Alzheimer y demencia senil, son los neurólogos los que prestan este servicio a 30 pacientes, sin embargo, no se tiene prevista la contratación de estos especialistas al ser el hospital de Coatzacoalcos uno de segundo nivel, reveló el director general Alfredo Phinder Villalón.



En ese sentido, Phinder Villalón indicó que quienes más padecen esta enfermedad mental son los hombres, en una relación de dos varones por una mujer, explicando también que en el caso de los geriatras, esta especialidad se gestó hace poco más de 10 años y las instituciones como el Seguro Social y el ISSSTE están en ese proceso de incorporación.





