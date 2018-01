jueves, 25 de enero del 2018 Inicio Noticias Agencia Clasificados Sociales Deportes Columnas ImagenTV Coatzacoalcos-Zona Sur | Cd. de México | Córdoba-Orizaba-Centro | Internacional | Guerra contra el narco | Poza Rica-Zona Norte | Xalapa | Veracruz -Boca del Río Servicios | Quienes Somos | Contacto | Suscripción | Publicidad Iniciativa anticorrupción de Meade, igual a la de Morena: Nahle Tweet La diputada de Morena, Rocío Nahle, acusó que la propuesta de Morena “ahora la retoma el precandidato del PRI y me imagino que no van a tener ningún impedimento” para dictaminarla en comisiones"; y señaló que la iniciativa la presentó su partido en 2017 Ciudad de México - 2018-01-25 10:56:04 - Aristegui Noticias / AGENCIA IMAGEN DEL GOLFO Imagen del Golfo / Agencia Imagen del Golfo2018-01-25-16:57:44 Ciudad de México La diputada morenista, acusó que la iniciativa propuesta por el precandidato del PRI se asemeja a la que hizo su partido en el 2017 La iniciativa de ley anticorrupción que anunció el precandidato presidencial de la coalición Todos por México (PRI-PVEM-NA)I, José Antonio Meade, es semejante a la que la diputación de Morena presentó en 2017, afirmó este miércoles la coordinadora de los diputados de Morena, Rocío Nahle García, y pidió que se dictamine la suya.



En declaraciones a la prensa, la legisladora señaló que la iniciativa de Morena la presentó el diputado Virgilio Caballero Pedraza y “es la misma” que propone Meade Kuribreña, la cual incluye el tema de la extinción de dominio, “con los mismos términos y bajos las misas condiciones”.



El precandidato presidencial entregó el martes su propuesta a los coordinadores parlamentarios del PRI, PVEM y NA, del Senado y la Cámara de Diputados.



Dijo que la iniciativa de Morena “tiene tres elementos centrales: recuperar el dinero, las propiedades y todos los bienes de los corruptos para canalizarlos a un fondo nacional de becas para niños y mujeres; aumentar las penas a los funcionarios públicos deshonestos; y volver obligatoria la certificación patrimonial de los altos funcionarios y legisladores”.



Nahle García acusó que la propuesta de Morena “ahora la retoma el precandidato del PRI y me imagino que (este partido) no va a tener ningún impedimento” para dictaminarla en comisiones.



La líder parlamentaria pidió que en comisiones se discuta y apruebe la iniciativa de Morena, “que es muy importante para el pueblo de México” y “más profunda” que la de Meade Kuribreña.



“Queremos que el PRI dictamine a favor nuestra iniciativa. Si ya su precandidato la trae como bandera…que (los legisladores del PRI) sean congruentes y la voten a favor la nuestra”, añadió.



Por otra parte, la diputada de Morena también fue cuestionada sobre el incremento de la delincuencia, especialmente en los estados de Nuevo León, Veracruz, Chihuahua y Tamaulipas, y respondió que “es tremendo lo que está pasando” en esas entidades.



A manera de ejemplo, apuntó que ayer martes en Coatzacoalcos (Veracruz) “fue levantado” por la delincuencia el director municipal de Ingresos de Tesorería del Ayuntamiento de esa ciudad, Elías Gutiérrez Gordillo, y ello es parte de lo que “sucede todos los días en el país”.



Comentó que en esos estados “la delincuencia se mueve a sus anchas… creo que ello por la ausencia y falta de atención de los gobernadores”, que son los encargados de la seguridad.



Ante ello, propuso “una estrategia global por parte de los propios gobernadores”, para enfrentar la delincuencia.





>> Presentarán diputados del PRI iniciativa de José Antonio Meade



La bancada del PRI formalizará en los próximos días la iniciativa para combatir la corrupción que anunció el precandidato presidencial de la coalición Todos por México (PRI-PVEM-NA), José Antonio Meade Kuribreña, afirmó el presidente de la Comisión Permanente, Jorge Carlos Ramírez Marín.



La iniciativa se formalizará en cuanto el grupo parlamentario defina su agenda legislativa para el periodo ordinario de sesiones que inicia el 1 de febrero y se presentará en la Cámara de Diputados, indicó en declaraciones a la prensa.



El también presidente de la Cámara de Diputados expuso que entre las prioridades legislativas de su partido figuran el mando mixto de la policía en los estados, el nombramiento del titular de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y los procesos que faltan para integrar el Sistema Nacional Anticorrupción.



“En lo particular, tenemos la intención de impulsar esta agenda interna y anticorrupción que ha presentado (el martes 23) nuestro candidato José Antonio Meade”, agregó.





CON INFORMACIÓN DE:



https://aristeguinoticias.com/2401/mexico/iniciativa-anticorrupcion-de-meade-igual-a-la-que-presento-morena-en-2017-rocio-nahle/



https://aristeguinoticias.com/2401/mexico/presentaran-diputados-del-pri-iniciativas-anticorrupcion-de-jose-antonio-meade/

Facebook

Deja tu comentario