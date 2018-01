Municipio de Alvarado presenta pérdidas económicas

El atraso del inicio del cobro del predial en Alvarado generó pérdidas económicas pues el municipio cuenta con una de las zonas de mayor plusvalía, la Riviera Veracruzana.



Pedro Fernández Martínez, líder inmobiliario, llamó a regular las actividades pues afecta la labor notarial en la compra- venta.



“El notariado no se rige por una autonomía sino por las leyes notariales que le estipulan cuales son los documentos que tienen que presentar para los actos de compra- venta y es importante que se cuente con un predial que avale la operación y papelería y documentación regulatoria para estas acciones como debe de ser”.



Aunque comenzó el cobro del impuesto persiste atraso en labores notariales y es importante dar celeridad para que la economía no se estanque más en los temas de traslado de dominio.



Recordó que la Riviera Veracruzana reporta una importante actividad inmobiliaria no solo de la región sino del estado y es importante que se retomen los trámites de compra- venta.



“Lo que es la Riviera Veracruzana y la zona de Alvarado trae una actividad inmobiliaria bastante importante, con desarrollos de primer nivel que además nos han puesto la pauta en temas ecológicos, tecnológicos y estamos repuntando con una gran cantidad de fraccionamientos y varias operaciones que es importante que esto se pueda regular a la brevedad”.



Cabe mencionar que el Ayuntamiento de Alvarado apenas inició con el cobro del impuesto predial.



Según el alcalde Bogar Ruiz Rosas la administración anterior se llevó el software y la información catastral por lo que no pudieron comenzar en tiempo y forma.



Ante ello los notarios reconocieron atrasos en el traslado de dominio y parálisis del desarrollo económico.