Cuenta Veracruz con 120 mdp para arrancar Policía Municipal

El Ayuntamiento de Veracruz cuenta con 120 millones de pesos para la puesta en marcha de la policía municipal.



Dicho recurso corresponde a lo captado a través del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios, expresó el alcalde Fernando Yunes Márquez.



La nueva corporación no sustituirá a la Policía Naval ni las labores que efectúa la Secretaría de Seguridad Pública, por el contrario, complementará los operativos al sumarse a las tareas de combate a la delincuencia.



El dinero se usará en salarios, capacitación, uniformes, armamento, patrullas y parte de la infraestructura física que se requiera.



"Una vez que se haga la convocatoria sabremos cuanta gente se inscribe y cuantos policías podemos ir sacando. Aún no tenemos establecidas las plazas, es un fondo que pactamos para irlo utilizando en la medida que vayamos avanzando, pudiéramos llegar a ocupar los 120 millones o a lo mejor ocupar un poco menos ó un poco más. Es un presupuesto, es muy difícil llegar a crear una institución policiaca prácticamente de cero".



Además el municipio podría recibir 24 millones de pesos más del Programa de Fortalecimiento para la Seguridad (FORTASEG) y se usará en capacitación.



A la par efectuarán un inventario de las herramientas que ocupa la Policía Naval y pertenecen al ayuntamiento.



"Ese es un recurso que necesariamente debe de ir destinado a capacitación, a prevención del delito y no se tiene un manejo tan discrecional por así decirlo, pero también se suma a la estrategia de seguridad. La idea es que estos policías vengan a sumarle a la fuerza de tarea y no que les quitemos patrullas para sustituirlas por las nuestras, al contrario, tenemos que hacer una inversión mayor en equipamiento".



Se contempla en una primera etapa a por lo menos 100 policías y de forma paulatina se sumarán más.